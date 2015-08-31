2015世锦赛落幕 回顾精彩看点

哈通社北京8月31日电 北京举行的2015世锦赛周日（8月30日）落下帷幕，肯尼亚以7金6银3铜的成绩名列第一位。牙买加奖牌榜第二，而美国则仅居第三名。

应该说非洲小国肯尼亚夺冠书写了32年田径锦标赛的新篇章可以算是本届大赛中的一大看点。除此之外，还有哪些呢？ 莫有雪、谢震业、苏炳添和张培萌的组合在男子4x100米比赛中以38秒01的成绩获得银牌让中国人为之欢庆。 而苏炳添以9秒99的成绩进入男子百米赛跑决赛，成为首名进入这一决赛的亚洲选手，也令国人振奋。 刘虹在女子20公里竞走决赛中赢得冠军，这是中国在2015年北京田径世锦赛上的第一枚金牌，在鸟巢奏起了中国国歌。

博尔特获得100米冠军，拒绝走下神坛 牙买加短跑名将博尔特在100米决赛中与美国老将加特林进行较量以0.01秒的优势最终夺冠，拒绝走下神坛，并在本次大赛中一人独揽三枚金牌，继续让世人膜拜。 美国跨栏选手埃里斯•梅里特在他即将接受肾脏移植手术前几天的110米栏决赛中收获铜牌，令很多人钦佩。 32岁的英国长跑选手莫•法拉凭借10000米5000米冠军和冠军创下纪录，成为第一位"双金牌三连冠"得主。 英国另外一位选手，伦敦奥运会的女子七项全能冠军恩尼斯-希尔，在生完孩子仅仅13个月之后，再次获得世界冠军，成为名副其实的辣妈。 荷兰高个子短跑女选手席佩斯也是看点，她在百米赛中获得银牌以及200米的冠军，似乎有取代牙买加和美国短跑好手之势。 当然，美国选手莫莉•赫德尔在女子万米决赛中因为提前庆祝，被队友因菲尔德在最后时刻犯超，最终错失铜牌，也让人们记忆犹新。