2015举重世锦赛第二日：叶莉谢娃无缘奖牌

哈通社阿斯塔纳11月23日电 据Vesti.kz消息，当地时间22日，在美国休斯顿举行的2015世界举重锦标赛女子53公斤级决赛中，哈萨克斯坦举重运动员玛格丽塔•叶莉谢娃仅名列第6位，未能夺得奖牌，铩羽而归。

比赛中，叶莉谢娃抓举成绩为90公斤，挺举成绩为112公斤，总成绩202公斤，在全体参赛选手中仅名列第6位。不过，值得一提的是，此次叶莉谢娃并未参加自己一贯强势的48公斤级比赛，而是选择了增重后参加了53公斤级的赛事。这也很可能是其此次表现不佳的主要原因之一。

在53公斤级比赛中，中华台北选手许淑静以125公斤获得挺举冠军，并以221公斤获得总成绩冠军，中国选手陈晓婷以120公斤和221公斤获得挺举和总成绩两项亚军，菲律宾选手迪亚兹以117公斤和213公斤获得挺举和总成绩第三。

据悉，参加男子56公斤级举重赛的另一位哈萨克斯坦选手艾尔利•琼特伊同样运气不佳。虽然他在抓举中以132公斤的成绩名列第二，但在挺举中，由于连续3次未能举起150公斤，并伤到了右臂，最终与奖牌失之交臂。（编译：塔尔）