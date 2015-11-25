“金笔-2015”文学大赛获奖名单揭晓（图）

哈通社阿拉木图11月25日电（记者加帕尔别尔根•阿伊波塔）近日，"金笔-2015"文学大赛获奖者名单揭晓。

哈萨克语作品获奖者名单如下： "年度最佳诗歌"--努尔詹•拜图索夫（Байтусов Нұржан），东哈州； "年度最佳散文"--硕伊别克•奥仁拜（Шойбек Орынбай），奇姆肯特市； "年度最佳少儿作品"--叶斯波拉特•埃达波森（Есболат Айдабосын），塔勒德库尔干市； "年度最佳戏剧作品"--马拉特•阔勒哈纳特（Мұрат Қолғанат），阿拉木图市； "年度最佳讽刺作品"--叶尔玛汗•沙伊赫吾勒（Шайхыұлы Ермахан），阿拉木图市； "年度最佳科幻和侦探作品"-- 硕伊别克•奥仁拜（Шойбек Орынбай），奇姆肯特市； "哈萨克文学杰出贡献" 奖--司马古勒•叶鲁巴耶夫（Елубаев Смағұл）； 俄语作品获奖者名单如下： "最佳诗歌"--叶莲娜•伊戈纳托夫斯卡娅（Игнатовская Елена），巴普洛达尔市； "最佳散文"-- 帕洛文科•维亚切斯拉夫（Половинко Вячеслав），阿克托别市； "年度最佳少儿作品"--阿鲁詹•莎拉拜耶娃（Шалабаева Аружан），阿拉木图市； "年度最佳科幻和侦探作品"--达纳•穆汗诺娃（Муканова Дана），阿斯塔纳市； "文学发展贡献"奖--瓦列里•米哈伊洛夫（Михайлов Валерий）； "未来希望"奖--塔赫米娜•哲勒海达尔洛娃（Жылқайдарова Тахмина），阿拉木图市。 据悉，"金笔"文学大赛于2010年首次举办。今年有117篇哈萨克语作品和148篇俄语作品参加大赛。（编译：塔布斯）