2015年你不应错过的精彩语录

哈通社阿斯塔纳12月23日电 2015年，俄罗斯坠机、巴黎恐怖袭击、缅甸大选、气候峰会......每一桩震撼世界的国际大事背后，都有着不同的声音和不容错过的精彩瞬间。这些声音来自不同的人，他们有的偏执，有的幽默，有的勇敢，有的霸气......看过这些精彩语录，你的2015语录收纳箱才算圆满。

普京：”真主剥夺了土耳其政府的心智“ 2015年12月3日，俄罗斯总统普京发表年度国情咨文。在谈到土耳其击落俄苏-24战机事件时普京表示，不会忘记"这一与恐怖分子的共谋"，不明白土耳其为什么要这样做，所有问题和矛盾完全可以通过其他途径来解决，甚至包括那些我们还没有看到的问题。"很可能只有真主知道他们为什么这么做，很显然，真主决定通过剥夺他们的智能和理性来惩罚土耳其的统治集团"。 普京还称，不会将土耳其人民"与对俄罗斯士兵在叙利亚牺牲负有直接责任的土耳其统治集团画等号"。"我们知道，比如在土耳其，谁在塞满自己的腰包，谁在让恐怖分子销售在叙利亚窃取的石油。这些匪徒正是使用这些金钱招募雇佣兵、购买武器、组织毫无人性的针对我国公民，针对法国、黎巴嫩和马里公民的恐怖行动"。 普京的国情咨文包含政治、经济、反恐等多方面的内容。尽管俄罗斯经济仍处于困难时期，但普京的讲话凸显这个外界眼中硬汉的决心。 英国女王："感谢加拿大总理特鲁多，让我觉得自己这么老!" 在11月27日马耳他举行的英联邦政府首脑会议上，加拿大总理贾斯汀•特鲁多（Justin Trudeau）向女王敬酒。也许是酒量不好，特鲁多提到了一个谁也不敢提的"12"梗。他说："女王大人，那是1935年，您只有9岁。那一年，您已经第一次在加拿大履行你的皇室职责，您的头像还被印在了我们20加币的纸币上。1982年，是您签署了加拿大宪法法案，这让加拿大议会第一次从英国回收了行使和修改宪法的权利，让加拿大人民走上了自由的道路。当时坐在您旁边的，是当时的加拿大总理皮埃尔•特鲁多（Pierre Trudeau）。他，就是我的父亲，也是您在位时加拿大为您服务的第4位总理。而我，他的儿子，是加拿大服务过您的第12位总理。"

女王反应很逗趣，她致词时先以英联邦元首的身份欢迎与会贵宾，接着又说："谢谢你，加拿大总理，你让我觉得自己好老。"女王的推特（Twitter）后来发出一张女王满脸笑容的照片，图说是："谢谢你，特鲁多，你让我觉得自己好老。"特鲁多随后在自己的推特回文解释："刚好相反，您青春永驻。我很荣幸今晚向您一生的功绩致敬。 美国国会议长保罗•莱恩："等待历史学家认证，但显然，我是100年来第一个留胡子的议长。" 共和党籍的众议院议长莱恩10月底开始担任美国国会领导重任，年轻的形象颇受好评，显然他自己也颇看重形象问题。莱恩在Instagram上贴出了一张定位在美国国会大厦、自己蓄胡子的照片，并配文字，"等待历史学家的确认，但显然，我是100年来第一个留胡子的议长。"到此，莱恩还不罢休，在Twitter上向"美国众议院的历史、艺术和档案"的官方账号（@U.S. House History）提问："上一次国会有蓄胡子的议长是什么时候？"该账号回复说："有一段时间了，在莱恩之前有吉勒特（Gillett）和坎农（Cannon）。"

美国媒体甚少在政客的外表上发表观点，因为很容易被人抨击带有歧视性。然而，莱恩的胡子问题好像让媒体们"开了闸"，从《纽约时报》《时代周刊》到《新共和》《GQ》纷纷发表文章予以关注。《华盛顿邮报》则把重点放在了"莱恩脸上的这些毛发，是否真的可以被称作是胡须"，它俏皮地说："这最多算胡渣，让我们给它多几周时间。" 工党影子外交大臣希拉里•班恩："虽然我们尊敬的主席持反对态度，但是，我今晚必须走向主席的对立面。我支持对手。"

2015年12月2日，英国国会就是否要对叙利亚境内的IS恐怖分子进行空袭展开辩论。首相卡梅伦领导的保守党支持空袭行动，杰里米•科尔宾(Jeremy Corbyn)领导的工党持反对空袭的观点。在总结陈词阶段，工党派出代表班恩。就在此时，情节发生了巨大反转。他表示："虽然我们尊敬的主席持反对态度，但是，我今晚必须走向我们主席的对立面。我支持对手。"这就相当于在一场辩论赛中，四辩的总结陈词倒向了对方辩手。工党之前10个半小时的辩论顿然没有了意义。

班恩说："在第二次世界大战结束时，是我们的工党政府帮助组建了联合国。为什么我们要这么做？因为我们想要让全世界的国家团结在一起，解决威胁世界和平的争端。我们工党一直提倡国际主义，认为自己肩负国际主义责任。所以，我们永远不能允许诸如IS这种犯下滔天罪行的恶魔逍遥法外。"最后，国会以397：233通过空袭授权，工党中竟有67名议员支持保守党的议案。 泰国副总理兼外长塔纳萨•巴迪玛巴功："如果我是女人，我会爱上他（指中国外长王毅）。"

2015年8月5日，在马来西亚吉隆坡举行的东盟系列会议上，泰国副总理兼外交部长塔纳萨•巴迪玛巴功回答了记者关于中泰关系的提问。他表示："中泰关系正处于历史最好时期，我与王毅部长的私交非常好，他是个友好礼貌的人。"而后，巴迪玛巴功突然用英文和记者们说道："如果我是个女人，我会爱上他。"在场记者收到的信息量过大，王毅部长也没有回应。 11月，在亚洲新闻联盟举办的媒体见面活动上，面对记者们的追问，巴迪玛巴功解释称："中泰是表姐妹，两国关系源远流长，今年还是我们建交四十周年。我想说的是，这真的只是一个比喻。"

缅甸全国民主联盟领导人昂山素季："我将会高于总统，这是一个非常简明的信息。"

缅甸大选前夕，反对派领袖昂山素季曾表示，如果她所领导的全国民主联盟(National League for Democracy)胜出，她就将赢得执政权力。昂山素季说："我将会执掌政府，我们已经有一名准备好当总统的候选人，但我的地位会高于总统。"根据缅甸宪法，子女持有外国国籍者不得担任总统。昂山素季的儿子是英国国籍，她也因此无法出任总统。 据了解，当年军政府在主导制定宪法的时候，故意将这一条写进去，为的就是斩断这位诺贝尔和平奖得主竞选总统之路。 2015年11月13日，缅甸联邦选举委员会宣布，昂山素季领导的全国民盟赢得了缅甸联邦议会348个议席，超过联邦议会总议席的半数（329个）以上，依法获得单独组成新政府权力。缅甸总统吴登盛和军方领导人敏昂莱承诺将平稳移交权力。虽然不知道新一任总统是谁，但昂山素季确定会"垂帘听政"。

朝鲜最高领导人金正恩："地铁客车像美男子一样好看。"

11月19日，金正恩来到凯旋站观摩新造地铁的试车时，大赞地铁说："地铁性能确实了不起，速度很好，刹车状态也无可指摘。地铁客车像美男子一样好看，摆设物品和运行信息装置也富有现代感。靠自己的力量和技术，用自己的双手制造的地铁，朝鲜人民准会喜欢使用。"当天，金正恩乘坐地铁往返凯旋站、统一站、胜利站、烽火站和荣光站区段，具体了解了试车过程，还强调"平壤地铁凝结着金日成同志和金正日同志对人民的热爱，是要世代相传的民族宝贵财宝、大纪念碑式爱民建筑物"。 平壤地铁是朝鲜首都平壤的城市轨道交通系统，始建于1966年。那年，朝鲜领导人金日成参观了北京正在建设中的地下铁路系统，回国后便发起平壤地铁工程。在中国、前苏联及东欧各国的支援下，平壤仿照北京和莫斯科建成了世界最深的地铁系统，最深处达地下200米，平均深度亦达100米，某些山区路段更深入150米。除了交通运输外，地铁系统还有防空洞的功能。

美国总统候选人特朗普："应该完全而彻底地禁止穆斯林进入美国"

在共和党总统候选人提名战民调中领跑的唐纳德•特朗普(Donald Trump)呼吁，应"完全而彻底地禁止"穆斯林进入美国。法国巴黎和美国加利福尼亚州发生恐怖袭击后，一些人针对伊斯兰教发表的言论已然相当尖锐，特朗普的这番话意味着这类言论的尖锐性出现了大幅升级。 这名地产大亨在周一的一份声明中表示，在国家领导人"搞清楚眼下的情况"之前，应禁止穆斯林进入美国。 他表示："在我们能够确定和弄明白这个问题及它所构成的危险之前，我们的国家不能成为那些只信仰圣战、毫无理性或毫不尊重人类生命的人所制造的可怕袭击的受害者。" 在特朗普发表上述言论一天前，美国总统巴拉克•奥巴马(Barack Obama)发表电视讲话，敦促美国人不要"通过猜疑和仇恨"疏远穆斯林群体。 美国政府对特朗普的言论立刻提出了批评。美国副国家安全顾问本•罗德斯(Ben Rhodes)表示，禁止穆斯林入境的呼声"与我们作为美国人的价值观完全相悖"，并将危及国家安全，因为那样做将佐证伊拉克和黎凡特伊斯兰国(ISIS)关于美国敌视穆斯林的宣传。（编辑：塔尔）