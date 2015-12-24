年终盘点：2015年到访哈萨克斯坦的外国政要

哈通社阿斯塔纳12月24日电 2015年，共有20余国总统和政府领导人，对哈萨克斯坦进行了正式或国事访问。作为中亚国家中的领军者，哈萨克斯坦越来越受到国际社会的重视和关注，其中亦不乏站在国际政治舞台前沿大国的身影。

在本文中，我们将向梳理的这些在今年访问我国的外国政要们，自然也是这20余国中，具有国际重要影响力的大国领袖们。 俄罗斯总统普京 2015年，俄罗斯总统普京连续两次造访哈萨克斯坦。 第一次访问，是在年初，前来参加哈萨克斯坦、俄罗斯和白俄罗斯三国元首会晤。此次会晤，三国元首就欧亚经济联盟的发展和对经济危机的应对措施，深入交换了意见。 第二次访问，则是今年的10月14日，手纳扎尔巴耶夫总统的邀请对哈萨克斯坦进行的国事访问。在此次访问中，普京与纳扎尔巴耶夫总统在亲切友好的氛围下，进行了富有成效的交流，在经贸、投资、能源、交通物流、宇航、和平利用核能等多个领域的合作方面，取得了诸多共识。 普京在会谈中强调，俄哈关系并非简单的相互信任，而是全天候的坚固同盟。哈萨克斯坦是俄罗斯最大的贸易伙伴之一，目前在哈萨克斯坦的俄资企业已超过6000家。由纳扎尔巴耶夫总统提议成立的欧亚经济联盟发展迅速，为双方经济的高度发展创造了良好的条件。

中国国家主席习近平 2015年5月7日，中国国家主席习近平对哈萨克斯坦进行了正式访问。 习近平主席是今年哈萨克斯坦非例行总统选举结束后，首位正式访问哈萨克斯坦的外国元首。 纳扎尔巴耶夫总统再次当选哈萨克斯坦总统之后，习近平旋即访哈，可视为中国对哈萨克斯坦的政治支持，同时也充分体现了哈中之间的战略高度互信。这是习近平以中国国家主席身份第二次访问哈萨克斯坦。

美国国务卿克里 2015年11月1日晚，美国国务卿克里抵达阿斯塔纳，这是其中亚之行的第三站，也是他对哈萨克斯坦的首次正式访问。 克里是自哈萨克斯坦独立以来，即赖斯和希拉里•克林顿之后，第三位访问哈萨克斯坦的美国国务卿。克里的本次访哈之行延续至11月3日。 访问期间，克里同纳扎尔巴耶夫总统举行会晤，出席有关哈美两国战略合作伙伴关系的一系列会谈，并在纳扎尔巴耶夫大学发表演讲。

乌克兰总统波罗申科 2015年10月8日，乌克兰总统波罗申科抵达阿斯塔纳，开始了他对哈萨克斯坦的正式访问。 纳扎尔巴耶夫总统于9日在总统府会见了波罗申科，双方就进一步深化在经贸、煤炭、物流运输以及农工综合体等领域的双边合作进行了讨论，并就共同关心的国际和地区问题，尤其是乌克兰东南部的现状以及对明斯克协议的落实等问题深入交换了意见。 纳扎尔巴耶夫强调，乌克兰总统的此次访问，将对推动两国各领域合作深入发展、协调各方在国际和地区事务上的立场起到十分重要的作用。 波罗申科则高度评价了纳扎尔巴耶夫为缓解乌克兰局势而在国际政治舞台上付出的努力。他表示，乌哈两国在政治、经济和人文领域的交流频繁，双边合作正在不断拓展。乌克兰政府愿继续加强同哈萨克斯坦的友好合作关系。

土耳其总统埃尔多安 2015年4月15日晚间，土耳其总统雷杰普埃尔多安携夫人艾米娜•埃尔多安抵达阿斯塔纳国际机场，开始对我国进行为期三天的国事访问。 这是埃尔多安当选土耳其总统后首次访问哈萨克斯坦。 访问期间，埃尔多安同纳扎尔巴耶夫总统举行了会谈，两位国家元首还一同出席了哈土最高级别战略合作理事会第二次会议。访问期间，埃尔多安还到访突厥斯坦市，出席由土耳其宗教事务局出资建设的清真寺和霍加•阿赫梅特•亚萨维哈萨克-土耳其大学新教学大楼的剪彩仪式。 此外，埃尔多安在16日还出席了正在阿斯塔纳召开的哈土商业论坛并发表讲话。 埃尔多安说："身处哈萨克斯坦我们更像是回到了故乡，而不是在做客，我们高度重视两国人民间的友好关系，因为我们是兄弟的民族，我们对两国在各项事业中取得的成就深感自豪和欣慰。"

日本首相安倍晋三 2015年10月27日上午，纳扎尔巴耶夫总统在总统府同到访的日本首相安倍晋三举行小范围会晤，双方就哈日关系发展、两国各领域合作以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。 纳扎尔巴耶夫强调，哈萨克斯坦与日本之间有着千丝万缕的联系。两国人民均是核武器实验和使用的受害者。因此，哈方提出了全球无核化运动的倡议，并且也全力支持日方在这方面的所持观点和提议。与此同时，随着哈日关系的发展，两国的交流正在逐渐加深。阿斯塔纳的总规划方案由日本著名建筑师黑川纪章设计；而我国新型国际性高等学府--纳扎尔巴耶夫大学的校长是知名日本学者胜茂夫，在他的管理下该校正在蓬勃发展当中。 安倍晋三对纳扎尔巴耶夫的热情邀请和盛情款待表示感谢。他说，作为时隔9年再度到访哈萨克斯坦的日本首相，我深感荣幸，这也是我首次到访贵国。此前，我与您在各类国际会议期间曾有过三次会晤，这是我们两人的第四次会晤。我非常高兴，双方能够在这种友好合作的基础上积极推动两国关系的发展。

安倍晋三表示，他本次访哈还带来阵容庞大的代表团，其中包括众多日本企业的负责人。日方期待本次访问能够取得实质性的成果。

印度总理莫迪 作为国际政治舞台上有名的"推特达人"，印度总理莫迪在7月7日到访哈萨克斯坦时再一次展示了自己的"网络达人"风采，在其个人推特账户上接连发布了多条用哈萨克文书写的推特。 他在推特中用哈萨克文写道："非常高兴能够访问印度在中亚值得信赖的伙伴--哈萨克斯坦。" 紧接着，他又发出了第二条哈文推特，对卡里姆•马西莫夫总理的热情迎接表示感谢。他写道："卡里姆•马西莫夫总理，非常感谢您对我的热情接待。" 在莫迪此次访哈之行框架下，双方相互确认了开启新的对话、探索新的合作道路的意愿，并探讨了两国在石油天然气、采矿冶金、基础设施建设、金融、食品加工、电力能源等领域的合作。哈萨克斯坦和印度还签署了2015-2019年间哈萨克斯坦向印度出口5000吨天然铀精矿的协议。 纳扎尔巴耶夫总统在同莫迪进行会谈时表示，这一协议的签署将进一步深化两国在能源领域的合作。 * * *

除了以上这些大国元首之外，在2015年内，对哈萨克斯坦进行过正式或国事访问的国家领导人还有：芬兰总统绍利•尼尼斯托、阿富汗总统阿什拉夫•加尼•艾哈迈德扎伊、荷兰总理马克•吕特、阿塞拜疆总统伊利哈姆•阿利耶夫、亚美尼亚总统谢尔日•萨尔基相、白俄罗斯总统亚历山大•卢卡申科、吉尔吉斯总统阿尔马兹别克•阿坦巴耶夫、塔吉克斯坦总统埃莫马利•拉赫蒙、乌兹别克斯坦总统伊斯兰•卡里莫夫等。（编译：塔尔）