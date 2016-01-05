图说2015：这一年那些引人深思的瞬间（图片专题）

哈通社阿斯塔纳1月5日电 2015年已经过去。这一年间，世界各地发生了无数震撼人心，又发人深思的新闻事件。

记录着这一年间海量新闻的，除了文字报道，还有大量的新闻摄影作品，我们希望能够通过这些作品，回顾2015，铭记那些历史的瞬间。



巴勒斯坦示威者与以色列军人冲突的瞬间 巴勒斯坦 2015.01.05



法国讽刺杂志《查理周刊》遭到恐怖袭击后出版的第一期杂志。杂志复刊后仅几分钟，就被抢购一空 法国巴黎 2015.01.14



陷入战乱的顿涅斯克居民 乌克兰顿涅斯克 2015.02.09



达伊什组织（即所谓"伊斯兰国"）杀害21名埃及基督徒，并将杀人过程拍摄成视频发布在了互联网上 利比亚 2015.02.16



身穿民族服饰的朝鲜族小女孩，身后是朝鲜与韩国边境 韩国 2015.02.19



站在地震纪念碑前默哀的渔民 日本 仙台 2015.03.11



水灾后，在泥泞的公园中玩耍的智利小女孩 智利 圣安东尼奥 2015.04.08



"草原之鹰-2015"演习中，一名哈萨克斯坦士兵收到了战友送给他的一束鲜花 哈萨克斯坦 阿拉木图 2015.04.17



美国加利福尼亚州附近一条输油管道破裂，导致超过2万加仑原油泄漏流入大海，污染加州海岸 美国 加利福尼亚 2015.05.20



持续的高温造成印度1370人死亡，这名女性为避免晒伤，将自己的面部完全包裹了起来 印度 昌迪加尔 2015.05.28



参加墨西哥华雷斯城同性恋骄傲大游行的孩子们 墨西哥 2015.06.22



在外汇兑换点前打电话的阿拉木图居民。当天，哈萨克斯坦央行宣布取消坚戈浮动区间限制，实行自由浮动汇率制度 哈萨克斯坦 阿拉木图 2015.08.20



在希腊边境哭泣的叙利亚难民小女孩 希腊 2015.09.10



一位难民试图将自己的孩子交给被封锁边境另一边的警察。周二，匈牙利当局宣布关闭边境，并缉拿试图偷渡的难民 匈牙利 霍尔古什 2015.09.17



向以色列军警投掷石块的巴勒斯坦示威者。以色列军警在周末枪杀了一名巴勒斯坦居民，双方局势再度陷入紧张 巴勒斯坦 拉马拉 2015.10.05



安卡拉爆炸案中遇害者的鞋子 土耳其 安卡拉 2015.10.12



乌克兰总统波罗申科访问哈萨克斯坦，受到哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫的迎接 哈萨克斯坦 阿斯塔纳 2015.10.06



纳扎尔巴耶夫总统出访法国，与法国总统奥朗德举行会谈



巴黎发生恐怖袭击后，世界各地知名建筑物均打出法国国旗图案，为遇难者默哀。图为悉尼歌剧院



俄罗斯空军Su-24战机在土叙边境被土耳其击落 2015.11.24



中国首都北京迎来史上最大的雾霾天气，雾霾也成为了2015年中国人谈论最多的话题 2015.11.30（编译：塔尔）