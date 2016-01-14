2015全球饥饿指数报告出炉 哈萨克斯坦饥饿人口中亚最低

哈通社阿斯塔纳1月14日电 国际食物政策研究所（IFPRI）日前公布了2015全球饥饿指数（GHI）报告。根据报告显示，哈萨克斯坦营养不良人口比例占总人口的2.5%。

报告对全球117个国家的饥饿指数进行了计算。饥饿指数得分9.9以下表示低水平饥饿；得分在35.0至49.9之间表示饥饿达到警戒水平。今年，各国均未触及临界值50.0（极度警戒水平）。

国际食物政策研究所称，由于缺乏数据，仍无法确切地了解某些最贫困的国家的饥饿状况的严重程度。

哈萨克斯坦2015年饥饿指数得分为8分，在中亚五国中居于首位。其余四国指数分别为：吉尔吉斯斯坦9.4分、土库曼斯坦12.9分、乌兹别克斯坦13.3分、塔吉克斯坦30.3分。

俄罗斯饥饿指数得分为6.6分，中国为8.6分。

总人口中营养不良人口比例占比，是计算饥饿指数的4个重要指标之一。其他三个指标分别为：五岁以下消瘦（按身高体重较轻）儿童比例、五岁以下发育迟缓（低于同龄标准身高）儿童比例、五岁以下儿童死亡率。

根据报告显示，哈萨克斯坦总人口的2.5%处于营养不良的状态，这一数据显著低于10年前（2005年）报告中的5.5%。

其他周边国家营养不良人口比例分别为：俄罗斯0.7%、白俄罗斯0.8%、乌克兰1.2%、吉尔吉斯斯坦6%、土库曼斯坦3.2%、乌兹别克斯坦4.2%、塔吉克斯坦33.2%、中国9.3%。

报告称，2000至2015年间GHI得分降幅最大的10个国家是乌克兰、巴西、阿塞拜疆、克罗地亚、拉脱维亚、秘鲁、蒙古、波斯尼亚和黑塞哥维那共和国、委内瑞拉以及吉尔吉斯斯坦共和国。

报告同时仍警告称，尽管全球在改善饥饿状况方面取得了一些进步，但报告统计的117个国家中，有52个国家的饥饿状况仍处于"严重"或"警戒"水平。（编译：塔尔）

