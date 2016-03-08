各国议会联盟报告：2015年全球女性议员人数略有上升 幅度较小

哈通社阿斯塔纳3月8日电 各国议会联盟4日发布一年一度的有关妇女参政议政程度的报告——《2015年国会中的妇女：一年回顾》。报告显示，2015年，国会女性议长的人数有所增加，一些地区妇女在参政方面出现一定进展，但总体而言，2015年全球妇女在国会议政方面的参与程度仍然不尽人意。

报告显示，2015年女性国会议员人数连续第二年以令人担忧的0.5%的低幅度增长。统计显示，目前全球女性议员占总议员人数的22.6%。

报告指出，2015年，世界上有58个国家的议会举行了选举。然而，女性议员增长幅度非常之小，以这种速度增长，2030议程所设定的在2030年达到平等的目标将难以实现。

各国议会联盟在2013年的统计表明，当年全球女性议员增加了1.5%，如果按照这一增长幅度，议会中性别平等的目标将在一代人的时间内得以实现。然而，2015年则出现了倒退，使得两年前的憧憬变得暗淡许多。

据统计，女性国会议员的比例在过去10年当中只增长了6.4%，而2015年像蜗牛般的增长速度对于改变增长缓慢的趋势几乎没有增添什么动力。

统计显示，女性国会议员增长的缓慢同女性议长人数的较大增幅形成了一定的反差。在全球273个议长职位中，女性议长的人数从原来的43人增加到2015年的49人。目前，妇女在议长总人数中的比例占到17.9%。2015年2.1%的升幅还创下了记录。在纳米比亚和尼泊尔，历史被创造，这两个国家选出了有史以来的女议长。在阿拉伯联合酋长国，历史也被重新书写，该国联邦国民议会所选出的女性议长同时成为整个阿拉伯世界的首位女性议长。

报告指出，在2015年举行国会选举的58个国家当中，在性别平等方面，一些区域比另外一些区域在改善性别平等方面取得的进步要大。与此同时，个别国家取得了显著的进步。

就区域而言，拉丁美洲取得的进步最大，由于实施带有制裁性的配额措施，女性议员的比例几乎达到27.2%；在非洲，同样由于配额和其它带有奖励的措施，女性议员数量出现了一定的增加，特别是在埃塞俄比亚和坦桑尼亚；在欧洲，女性领导人的较高知名度令人印象深刻；在阿拉伯国家，各国议会联盟注意到出现的一系列第一：例如阿曼选出的第一位女副议长。在埃及，新的国会中的有15%的议员是女性，而上一届国会中女性议员比例仅为1.5%。

统计显示，欧洲女性议员比例仅次于美洲，为25.4%；其次为撒哈拉以南非洲，为23.25%；阿拉伯国家为17.5%，亚洲为18.8%。亚太地区在过去一年的增长仅为0.1%，在过去10年当中是女性国会议员人数增长最慢的一个区域。

2015年出现最显著挫折的国家分别是安道尔、克罗地亚和布基纳法索，他们的女性议员比例分别下降了14.3%、8.6%和6.3%。此外，世界上没有任何女性成员的国会的数目也从5个增加到了7个。这7个国家是海地、密克罗尼西亚、帕劳、卡塔尔、汤加、瓦努阿图和也门。

按照各国议会联盟所提供的数据，中国全国人大代表为2959人，女性代表为699人，比例为23.6%。

统计显示，2015年女性议员增长幅度最大的5个国家是苏里南、埃及、埃塞俄比亚、缅甸和英国，增长的幅度从15.7%到7.4%不等。而目前女性议员比例最高的5个国家分别是卢旺达、玻利维亚、古巴、塞舌尔和瑞典，比例分别为63.8%、53.1%、48.9%、43.8%和43.6%。

各国议会联盟在报告中表示，妇女在竞选过程中遇到诸多障碍，例如缺乏足够资金开展竞选活动。报告强调，政治党派在改变现状方面应发挥关键作用。