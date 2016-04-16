中国发布2015美国人权纪录：枪支管理失控 妇女状况恶化

哈通社阿斯塔纳4月16日电 据新华网消息，中国国务院新闻办公室日前发表《2015年美国的人权纪录》及《2015年美国侵犯人权事记》，回应美国政府发布的"国别人权报告"。

人权纪录说，美国国务院于当地时间4月13日发布《2015年国别人权报告》，再一次对世界各国人权状况妄加置评，而对自身存在的严重人权问题却三缄其口，毫无反思之意。2015年的美国人权，不仅旧的问题未得到解决，而且新的问题不断滋生。既然美国政府不肯拿起镜子照照自己，那么也只好由别人来帮助完成了。

人权纪录从不同方面列举了美国存在的人权问题：

--美国枪支管理失控，公民生命权受到严重威胁。枪击案件频发是2015年美国留给世人最深刻的印象。截至2015年12月28日，当年共发生枪击事件51675起，造成13136人死亡、26493人受伤。

--美国警察暴力执法，公民人身安全无法保障。截至2015年12月24日，警察当年共射杀965人，警方滥用权力的行为并未得到应有的追究。

--美国监狱系统腐败丛生，严重侵犯囚犯人权。

--美国金钱政治和家族政治大行其道，公民政治权利难以得到有效保障。

--美国社会问题严重，保障公民经济和社会权利困难重重。2015年有超过56万人无家可归。

--美国种族矛盾尖锐，种族关系处于近20年来最差时期。61％的美国人认为美国的种族关系糟糕。88％的非洲裔美国人相信自己受到警察不公正对待，68％的非洲裔美国人认为刑事司法体系存在种族歧视。

--美国妇女状况不断恶化，儿童成长环境堪忧。国际劳工组织指出，美国是唯一没有立法明确规定妇女带薪产假的工业化国家。23％的大学本科女生遭受性骚扰或性侵犯。在美国15岁以上因伤死亡的青少年中有四分之一死于枪击事件。

--美国仍在公然粗暴侵犯他国人权，视他国生命如草芥。美国在伊拉克和叙利亚的空袭行动炸死数千平民。

人权纪录全文约1.2万字，分为导言、公民权利、政治权利、经济和社会权利、种族歧视、妇女和儿童权利、粗暴侵犯他国人权等部分。