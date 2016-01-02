欧洲复兴开发银行预测我国2016年国内生产总值为1.2%

哈通社阿斯塔纳4月20日电 全球最大、最权威的专业采矿和冶金行业商务活动论坛之一MINEX 中亚2016矿业论坛20日在阿斯塔纳开幕。欧洲复兴开发银行副行长阿格里斯•普雷马尼斯出席会议。他在讲话时将哈萨克斯坦2016年国内生产总值预测为1.2%。

他说："众所周知， 2015年第四季度和2016年第一季度，哈萨克斯坦经济受到全球经济波动的严重冲击，出现经济增长持续放缓、再融资利率高、短期流动性投放减少、石油价格暴跌等不利因素。值得一提的是，在世界经济复苏依然乏力的背景下，从2016年第二季度开始，哈萨克斯坦经济展现出更多复苏的迹象。"

他说，对许多发展中国家来说，2016年将是最难熬的一年，但哈萨克斯坦不一样，她已克服重重困难，经济形势已出现好转。

"当前，坚戈流动性逐步增加，经济已走出低谷，形势继续朝好的方向发展。我认为，2016年，哈萨克斯坦国内生产总值将同去年持平。在这一过程中，哈国政府表现出色，政府为应对经济危机采取了众多措施。

普雷马尼斯特别指出，2017年，哈萨克斯坦经济存在较大的发展空间，有望取得惊喜成就。（编译：金桥）