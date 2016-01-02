2016年有1.2万中国人获得来哈劳务许可 占外籍员工总数三分之一

哈通社阿斯塔纳 - 2016年，我国地方行政机构共向来哈务工的外国公民发出劳务许可36792份。

其中，属于第一类别的劳务许可共2076份（领导层及其副职），第二类别7043份（重要部门领导层人员）。



作为外籍劳动力主要类别的第三和第四类许可，即工程师和专业技术人员，分别为16811份和8542份。



2016年，共有3768家哈萨克斯坦机构聘用外籍员工。



在这些企业的员工当中，哈萨克斯坦本国公民占94%，总数为470398人。



来哈务工的外籍员工当中，来自中国的外籍员工数量最多，达12699人。



此外还包括土耳其（3502人）、乌兹别克斯坦（1564人）、英国（1474人）和印度（1388人）等。



值得一提的是，从2017年1月1日开始，哈萨克斯坦对外籍员工来哈务工的相关手续进行了简化。根据新的制度，外籍人士获取劳务许可的时间将被缩短，同时取消了针对用工单位的相关行政要求。



今后聘用外籍员工的用工单位，需根据外籍员工所获劳务许可的类别及行业性质，缴纳137-250倍按月计算指数的税费。



按月计算指数，即哈萨克斯坦为计算养老金、福利金和其他社会支付，以及各类罚金、税款和其他支付而由政府每年确定的计算指数。



2017年哈萨克斯坦按月计算指数为2 269坚戈。



【编译：木合塔尔·木拉提】