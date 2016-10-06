央行：2016年前10个月我国通货膨胀率为6.2%

哈通社阿斯塔纳 -- 据国家经济部统计委员会公布的数据显示，2016年前10月，我国通货膨胀率为6.2%，2015年同期为8.2%。

全国食品价格上涨幅度为5.7%，非食品商品为7.6%，而有偿服务业的价格上涨为5.4%。

统计数据显示，1-10月间我国茶叶制品价格上涨33.3%、谷物价格上涨29.6%、糖价格上涨18.1%、面包价格上涨16.7%、糖果产品价格上涨13.2%、清凉饮料价格上涨11.3%、葵花油价格上涨12.4%、干果价格上涨7.4%。

蔬菜价格下降24.6%、牛奶价格下降6.2%、鸡蛋价格下降1.1%、土豆价格下降0.9%。

此外，医药产品价格上涨15.1%、办公用品价格上涨12.5%、个人用品价格上涨10.3%、家用电器价格上涨9.7%、服装和鞋类价格上涨7.5%。

油价方面，菜油价格上涨33.7%、桶装液化天然气价格上涨16.3%。

医疗服务业价格上涨8.4%、学前教育机构的服务费上涨6.5%，文化、娱乐等机构的相关服务费用上涨5.6%。

机票价格上涨9.4%，长途火车票价格上涨11.8%、国内长途客车票价上涨8.4%。

【编译：小穆】