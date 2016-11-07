央行：2016年前11个月我国通货膨胀率为7.5%

哈通社阿斯塔纳 -- 据国家经济部统计委员会公布的数据显示，2016年年通货膨胀率为8.7%，2015年同期为12.8%。

2016年前11月，国内通货膨胀率为7.5%，年通货膨胀率降至8.7%。

全国食品价格上涨幅度为7.8%，非食品商品为8.6%，而有偿服务业的价格上涨为6%。

统计数据显示，1-11月间我国咖啡、茶叶制品价格上涨36.8%、谷物价格上涨31.3%、糖价格上涨18.4%、面包价格上涨16.8%、鸡蛋价格上涨16.7%、糖果产品价格上涨15.4%、葵花油价格上涨12.8%、清凉饮料价格上涨11.8%、干果价格上涨7.1%。

水果和蔬菜价格下降15.6%、牛奶价格下降1.9%。

此外，医药产品价格上涨16.6%、办公用品价格上涨13.6%、个人用品价格上涨12.1%、家用电器价格上涨10.2%、服装和鞋类价格上涨8.4%。

油价方面，柴油价格上涨39%、桶装液化天然气价格上涨16.5%。

医疗服务业价格上涨9.8%、学前教育机构的服务费上涨6.5%，文化、娱乐等机构的相关服务费用上涨6.2%。

机票价格上涨11%，长途火车票价格上涨10.3%、国内长途客车票价上涨8.4%。

【编译：小穆 审校：木合塔尔·木拉提】