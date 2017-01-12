2016年世界旅游十大新闻出炉：国际游客量破12亿

哈通社阿斯塔纳 -- 2016年世界旅游十大新闻日前出炉。

一、2016年国际游客规模创纪录 全年突破12亿



2016年全年国际游客量突破12亿人次。在全球经济不景气的大环境下，包括跨境旅游在内的旅游业显示出强劲发展势头。(联合国世界旅游组织官网)



二、中国国家主席习近平重视厕所革命引全球关注、世界喝彩



中国国家主席习近平在吉林省延边视察时提出"农村也要来场厕所革命"。英国、美国、法国、印度等海外媒体纷纷报道中国厕所革命。英国《金融时报》4月撰文指出，"在中国领导人的支持下，一项在中国旅游景点建造成千上万公厕的运动开启了中国厕所建设的黄金时期。" (综合英国《金融时报》报道)



三、中国倡议、中国创意，并与联合国世界旅游组织在华联合举办首届世界旅游发展大会



首届世界旅游发展大会由中国政府和联合国世界旅游组织(UNWTO)共同主办，是响应"联合国2030可持续发展议程"而举办的高级别旅游盛会。中国国务院总理李克强出席大会开幕式并致辞，中国国务院副总理汪洋出席20国集团旅游部长会议开幕式并致辞。(联合国世界旅游组织)



四、2016世界旅游日聚焦无障碍旅游



9月27日，来自60个国家近500名代表在泰国曼谷举行主题为"人人旅游--促进全面无障碍旅游"的"2016世界旅游日"官方庆祝活动。联合国世界旅游组织秘书长塔勒布？瑞法依致贺电。活动当天通过促进无障碍旅游的指导性文件《曼谷宣言》。(联合国世界旅游组织官网)



五、里约奥运带热旅游业 "奥运客"近60万超预期



里约奥运期间，共572961名外国人入境，远超赛前预期。巴西旅游局的另一份调查报告显示，游客中84%的入境者与里约奥运有关联，人数最多的外国游客是美国人，每名外国游客日均消费424.62雷亚尔(约合131.32美元)。(路透社)



六、美古复交 旅游破冰



5月3日，一艘载有700多名旅客的邮轮从美国迈阿密港启航，前往古巴首都哈瓦那，为38年来首次有商业邮轮由美国前往古巴。3月，美国推出放宽赴古旅游限制等措施，总统奥巴马宣布美古航班和邮轮航线开通。(美国广播公司)



七、中国旅游收入跃升世界第二 继续位居世界第一大出境旅游消费国



联合国世界旅游组织5月9日发布数据：2015年中国旅游收入以1140亿美元取代西班牙排名升至世界第二。中国游客旅游花费2920亿美元，增长25%；游客数1.28亿，增长10%。自2012年起，中国连续多年成为世界第一大出境旅游消费国，对全球旅游收入的贡献年均超过13%。(西班牙《侨声报》、世界旅游组织数据)



世界旅游理事会主席兼首席执行官戴维？斯考西尔表示：(中国)出境旅游增长强劲，规模居世界第二，在今后10年将每年扩张7%，超过4%的全球增长率并在2024年前超越美国。(英国《金融时报》网站3月21日)



八、世界多地遭恐怖袭击 旅游业受冲击



数百万游客已不再梦想去参观埃及金字塔、巴黎埃菲尔铁塔、突尼斯海岸、伊斯坦布尔的圣索菲亚大教堂。这些地方受到较高恐怖主义威胁。(美国CNN)



九、脱欧引发英镑大幅贬值 竟催热英国旅游业



"脱欧"对英国旅游业产生"立竿见影的积极影响"。"脱欧"公投后的28天内，以英国为目的地的航班订票数量同比增加4.3%。(英国BBC广播公司)



十、难民潮冲击欧洲 跨境自由行受考验



联合国难民署发布统计报告，2016年前九个月，跨地中海抵达欧洲沿岸的叙利亚、利比亚等中东、北非地区难民和移民人数超30万。瑞典、丹麦等加强临时边境管控措施，欧盟申根协定下的人员自由流动将受到挑战。(路透社)



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