2016年共有13部国产电影在全国院线上映

哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦Sulpak电影院股份有限公司14日公布了2016年，在该公司院线上映的国产电影名录及其票房收入情况。据Sulpak电影院股份有限公司透露，2016年，共有13部国产影片在该公司院线上映。

这些影片包括《儿媳妇萨宾娜2》、《30而婚》、《超级婚礼》、《我的外星人》、《通往母亲的路》、《塔拉兹》、《暗区》、《潘菲洛夫28勇士》、《诱人的傻瓜》、《黑客》、《3颗柠檬》、《小妾》以及《哈萨克式生意》。







根据Kinopark院线系统对2016年上映的国产影片票房收入进行的统计显示，2016年的国产电影票房冠军是《哈萨克式生意》，其票房总收入达78 004 700坚戈。



在票房排行榜上位列前五位的还包括《暗区》（ 61 137 500坚戈）、《塔拉兹》（ 52 386 300坚戈）、《通往母亲的路》（ 37 948 200坚戈）和《诱人的傻瓜》（ 26 027 300坚戈）。







另据Sulpak电影院股份有限公司透露，2017年1月，共有4部国产电影在该公司院线上映，这些电影分别是《又过了一天》、《哈萨克汗国•不败之剑》、《网络之中》和《我爱你，Akyerke》。











【编译：木合塔尔·木拉提】