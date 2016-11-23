2016年巴甫洛达尔州安置归国哈侨181户

哈通社阿斯塔纳 -- 据巴甫洛达尔州政府消息，2016年，共有181个归国哈侨家庭从外国移民至巴甫洛达尔州。

据统计，年初至今包括来自乌兹别克斯坦的276名、166名来自蒙古国、83名来自中国、20名来自俄罗斯和1名来自吉尔吉斯斯坦的共476名归国哈侨落户巴甫洛达尔州。其中76%在巴甫洛达尔、阿赫苏和埃基巴斯图兹市安居，其余在巴甫洛达尔州县乡安居。



巴甫洛达尔州就业和社会保障厅移民局首席专家穆黑特•嘉禾斯勒克吾勒表示，巴甫洛达尔州按照年初通过的新移民法，开始向归国哈侨提供补助金。



2016年，巴甫洛达尔州计划在《就业保障路线图2020》规划框架下向190个归国哈侨家庭（约700多人）提供政府补助金。家庭户主将获得10万坚戈，其余家庭成员每人将获得7.5万坚戈政府补助金。



"按照计划，2016年应该向690个归国哈侨家庭提供政府补助金。但是，这一计划未能实现。目前，我们还在继续接受办理相关申请，年底前计划向200个归国哈侨家庭提供政府补助金。" 嘉禾斯勒克吾勒说。



【编译：小穆 审校：木合塔尔•木拉提】