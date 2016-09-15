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    09:37, 15 9月 2016 | GMT +6

    2016-2017销售年度我国出口近100万吨粮食

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    哈通社阿斯塔纳9月15日电 据农业部消息，2016-2017销售年度哈萨克斯坦粮食出口量达99.27万吨。

    消息称，自2016年7月1日至2017年6月30日，我国出口粮食近100万吨，面粉31.4万吨（折合粮食44.8万吨）。

    标签:
    哈萨克斯坦 粮食 黄金储备
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