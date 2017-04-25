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    12:39, 25 四月 2017 | GMT +6

    乌兹别克斯坦2016年共缴获毒品逾3.54吨

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    哈通社阿斯塔纳--乌兹别克斯坦国家毒品监控信息分析中心周一发布消息称，乌兹别克斯坦2016年共缴获毒品超过3.54吨，而2015年为2.51吨。

    乌兹别克斯坦执法机关缴获海洛因107.7公斤（2015年为147.9公斤），鸦片1.447吨（2015年为882.3公斤），大麻883.2公斤（2015年为1.025吨），大麻膏241.1公斤（Hashish，2015年250.2公斤），罂粟壳862.8公斤（2015年为204.7公斤）和精神药物1.928万片（2015年7100片）。

    材料显示，2016年共破获毒品犯罪案件6646起，与2015年的6648起相比，几乎没有变化。其中贩毒案2798起（2015年为3017起），毒品走私案645起，非法种植毒品原植物案1482起（2015年为1301起）。

    消息称，2016年共以贩毒罪查处4726人（2015年为4578人）。

    据中心消息，2005至2015年间，乌兹别克斯坦执法机构共破获约9.2万起毒品犯罪案件，缴获毒品逾32吨。

    从阿富汗经乌兹别克斯坦到俄罗斯再到欧洲国家，形成一条被称作"北线"的全球最大规模鸦片、海洛因贩运路线，通过这条路线每年会输送100吨烈性毒品。

    从阿富汗到俄罗斯再到欧洲国家的所谓"北线"途经乌兹别克斯坦。这是全球最大规模鸦片、海洛因贩运路线，通过这条路线每年输送烈性毒品达100吨。

    【编辑：金桥】

     

    标签:
    乌兹别克斯坦 打击毒品犯罪 黄金储备
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