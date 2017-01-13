人民日报：2016年中国对全球经济增长贡献率达33.2%

哈通社阿斯塔纳 -- 据新华社消息，中国国家统计局13日发布消息说，预计2016年中国经济增速为6.7%左右，而世界银行预测全球经济增速为2.4%左右，按2010年美元不变价计算，2016年中国经济增长对世界经济增长的贡献率达到33.2%，仍居首位。

数据显示，按照2010年美元不变价计算，2011年到2015年，中国增长的贡献率分别为28.6%、31.7%、32.5%、29.7%、30.0%，而美国分别为11.8%、20.4%、15.2%、19.6%、21.9%。



中国官方媒体《人民日报》13日发表文章称，近年来，世界经济处于深度调整期，欧、美、日等主要经济体对世界经济增长的带动作用明显减弱。



印度等国虽然增速较快，但由于经济规模不大，还不能成为带动世界经济增长的主力，而巴西、俄罗斯等国尚未走出衰退的阴影。



与此同时，中国对外开放的步伐加快，与世界经济的融合度日益提高，近年来中国经济发展进入新常态，增速虽然有所放缓，但仍保持了中高速增长，速度继续位居世界主要经济体最前列。



《人民日报》表示，目前，中国对世界经济增长的年均贡献率超过30%，已成为世界经济增长的第一引擎。



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