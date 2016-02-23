哈通社阿斯塔纳2月23日电 据俄罗斯卫星网消息， 2月22日公布的美国盖洛普（Gallup）社会民调结果显示，美国人不再认为俄罗斯是主要威胁，该地位目前被朝鲜取而代之。

根据调查结果，16%的受访者称朝鲜是美国的主要敌人。去年这一数字为15%。

排名第二的是俄罗斯，有15%的人这么认为。因此，有3%的人对俄罗斯印象改善：2015年俄罗斯名列第一，且得票率为18%。伊朗排名第三，有14%的受访者对该国感到畏惧。排名第四的是2014年的"榜首"中国，和去年一样，中国的得票率为12%。

因此，调查作者指出，在最近至少三年时间内，美国主要的四大威胁依旧不变，变化的只是他们的排序和危险程度。

值得注意的还有，美国人的意见总体上并不统一。一致感到来自某个具体大国的威胁的人数今年创下新低：16%的人选择了朝鲜。相比之下，2001年时有38%的美国人认为伊拉克是最危险的国家。

在2016年榜单上排名第五的是支持"‘伊斯兰国'恐怖组织活动的国家"，得票率为5%。榜单上还包括伊拉克（5%）、阿富汗和叙利亚（各4%）。