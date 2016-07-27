世界银行预测2016年每桶原油价格将从41美元上涨至43美元

哈通社阿斯塔纳7月27日电 世界银行在7月26日发表的一项预测报告表示，由于第二季度供应中断和需求旺盛的影响，世界银行将2016年原油价格预测从每桶41美元上调至43美元。

受供应中断、特别是加拿大山火和尼日利亚石油设施遭袭的影响，2016年二季度油价上涨37%。根据这一形势发展，世界银行最新《大宗商品市场前景》报告上调了预测，预计2016年下半年油价会小幅上涨。



尽管2016年二季度油价和许多其他大宗商品价格出现恢复，但世界银行跟踪的大多数大宗商品指数预计今年都会下跌。造成这一趋势的主要原因是供应居高不下，而就包括能源、金属和农业原材料在内的工业类大宗商品而言，主要原因是新兴市场和发展中经济体增长前景乏力。不过，大部分降幅预计将小于4月期报告预测的降幅。



包括石油、天然气和煤炭在内的能源价格预计2016年下跌16.4%，比4月份预测的19.3%降幅趋缓。金属矿产、农产品和化肥等非能源大宗商品预计今年下降3.7%，比上期报告预测的5.1%降幅趋缓。



《大宗商品市场前景》专题指出，由于能源占农业生产成本10%以上，能源价格波动一直是影响粮价波动路径的一个主要因素。能源价格在2015年下跌45%，预计今年将再度下跌。在2011年至2016年粮食类大宗商品和大豆价格32%的可能降幅中，约1/3源于能源跌价的影响。



世界银行《大宗商品市场前景》季报于每年1月、4月、7月和10月出版，报告提供对包括能源、金属、农产品、贵金属和化肥在内的主要大宗商品组别的详细市场分析，并与历史价格数据一起呈现对46种大宗商品至2025年的价格预测。（编辑：木合塔尔·木拉提）