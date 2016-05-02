中国商务部：2016年中国智能手机销售量达到5.2亿部

哈通社/阿斯塔纳/7月3日 -- 据俄罗斯卫星网消息，中国商务部官方网站网站3日发布《中国零售行业发展报告（2016/2017年）》。

该报道，旨在全面展示2016年中国零售业发展情况，分析行业发展环境，指出行业存在问题，预判未来发展趋势。



《报告》显示，截至2016年底我国零售业经营单位共有1811.91万个，同比增长5.2%。全年商品零售额近29.7万亿元，同比增长10.4%，整体债务水平略有下降，企业利润规模小幅上涨，行业劳动效率小幅提高。



据中国工信和信息化部数据显示，2016年全国智能手机销售量达到5.2亿部，同比增长14.0%；智能手机市场占有率为93.2%，比上年扩大4.9个百分点。2016年"双11"阿里零售平的智能消费占比为7.4%，比2012年提高5.8个百分点。



《报告》指出，2017年，我国宏观经济形势出现明显好转，政策日益完善，互联网、大数据、云计算等信息技术应用更加普遍，居民消费需求深刻变化，催生零售行业新供给新模式。尤其是《关于推动实体零售创新转型的意见》的出台，为实体零售创新转型指明了方向，营造了良好环境。