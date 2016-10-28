2016全球男女平等度排名：哈萨克斯坦位列51位

哈通社阿斯塔纳10月28日电 世界经济论坛（The World Economic Forum）26日发布了《2016年全球性别差距报告》。

《报告》显示，在全球144个国家中，哈萨克斯坦在男女性别差距方面排名第51位。



该报告是一份年度性的基本指标调查，主要对教育程度、健康和生存、经济机会，及政治赋权这四个领域中的男女平等进展情况进行衡量。



在今年报告涵盖的144个国家中，整体而言冰岛和芬兰的排名最高，其次是挪威和瑞典，然后是在经济参与和收入平等取得进展并拥有全球最多女议员比例的卢旺达。



排名垫底的国家是也门、叙利亚、沙特阿拉伯和伊朗。



在独联体诸国当中，摩尔多瓦位列全球第26位，居独联体首位。白俄罗斯在榜单中位列第30位，俄罗斯列第75位。



乌兹别克斯坦由于无法获得数据，未被列入榜单统计当中。



报告显示，全球性别差距比值达到了2008年以来的最低点，意味着男女不平等现象在全球范围有所加剧。



报告也指出，全球女性去年的工作时间虽比男性长，但她们的收入（1万778美元，或约1万4973新元）只有男性的大约一半（1万9873美元，或约2万7607新元）。（编译：木合塔尔·木拉提）