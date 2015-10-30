外媒：油价2016年或难以突破每桶60美元

哈通社阿斯塔纳10月30日电 据《华尔街日报》30日报道，一些全球能源巨头与投行对原油价格明年能否达到每桶60美元都越来越悲观，这些公司纷纷报告因投资的原油项目而蒙受了巨大损失，这些项目从财务角度考虑不再具有意义。

油价曾在2014年6月突破每桶100美元的大关，但在供应充足以及需求低迷的影响下，国际基准油价在今年第三季度已经跌至每桶50美元左右，为全球金融危机以来的最低持续水平。

《华尔街日报》对13家投行进行的调查显示，鉴于油市持续供大于求，2016年布伦特原油的平均价格将为每桶58美元，而西得州中质油均价每桶54美元。受访的投行中有许多在几个月前还预测2016年的油价能达到每桶70美元。

在经历了油价降至金融危机以来最低水平的三个月后，荷兰皇家壳牌有限公司、道达尔集团周四双双宣布减计几十亿美元的资产。英国石油本周早些时候称，公司将重整业务，力争2017年前在油价每桶60美元的水平上能实现正现金流。

周四，布伦特原油结算价报每桶48.80美元，西得州中质油收盘价为每桶46.06美元。

壳牌首席执行长范伯登周四称，现实情况是不知道什么时候以及以何种方式石油市场才能实现供需平衡，他们甚至不知道油市能否真的企稳；如果油价存在大量的不确定因素，就必须拥有一些非常抗压的项目。

尽管导致石油市场供应过剩的一个驱动因素──美国页岩油生产开始减少，主要产油国沙特阿拉伯和俄罗斯等的产量仍然维持在接近纪录高位的水平，并且伊朗石油供应也有望重返市场。与供应维持高位相对的是，石油需求增速预计将随着中国经济的放缓而减弱。中国是全球第二大石油消费国。

价格的低迷也迫使其他生产商放弃油价在每桶50美元以下已经没有意义的合资公司。周四几家石油公司宣布利润大幅下滑，受油价下跌拖累。

壳牌公布第三财季亏损61亿美元，受该公司决定退出北极石油勘探以及加拿大油砂开采项目拖累，退出这两个项目相关的支出为79亿美元。

美国康菲石油公司宣布亏损11亿美元，并宣布了新的节支计划。

按产量计算中国第一大油气生产商中国石油此前公布第三季度利润下滑超过80%。法国石油巨头道达尔利润下滑69%，部分原因是其加拿大油砂项目减值6.50亿美元。

意大利埃尼公司第三财季遭遇亏损9.52亿欧元，并决定出售其陷入困境的油田服务公司Saipem SpA 12.5%的权益。

壳牌是业内观点转变最为明显的公司之一。这家英荷石油巨头此前曾对油价未来走势表示乐观，今年早些时候曾积极行动，出资700亿美元收购BG Group PLC。

目前壳牌预计新项目的保本价格约为每桶55美元，第三季度在下调长期油气价格展望后，计入了数十亿美元的减值支出。

法国兴业银行石油研究全球主管威特纳称，为了使石油市场的供需恢复平衡，油价需要维持在低位，低油价不仅能促进全球石油需求增长，还能确保美国大幅降低原油产量。

美国石油产量已开始下降，因低油价迫使石油公司关闭钻井设备并搁置耗资巨大的项目。

据美国能源情报署称，美国石油产量在4月份达到顶峰，日产量达960万桶，为近几十年的高点，现在已回落至910万桶左右。

包括石油输出国组织（简称：欧佩克）成员国在内的其他重要石油生产国一直保持较高生产速度。去年11月，以沙特阿拉伯为主导的12个欧佩克成员国坚持通过保持高产量来捍卫其市场份额。在针对伊朗的制裁解除之后，预计这个拥有世界13%石油储备的国家将增加石油出口，今年7月份伊朗与西方大国签署了核协议。分析师称，伊朗的回归可能会让2016年年中之前全球石油市场供应每日增加至多50万桶。

与此同时，中国一系列疲软经济数据引发了围绕这个世界第二大经济体经济放缓的担忧，中国经济放缓的影响还可能蔓延至其他新兴市场。中国最近公布，第三季度经济增长6.9%，为2009年以来最低水平。

威特纳称，明年石油需求增长将主要受新兴市场驱动，因此这些经济体、尤其是中国经济的表现十分重要。

油价低位徘徊给俄罗斯预算官员、美国页岩油开采商等均带来麻烦。投资者也蒙受损失。一些对冲基金关闭，过去一年向遇困能源公司发行的债券投资数十亿美元、以期从油价反弹中获利的基金和私募股权投资公司受创。

但明年油价维持低位的可能性将受到很多消费者和企业欢迎。

在美国，消费者加油成本将较去年下降三分之一左右。对于航空公司和航运公司而言，成品油降价也是一项优势。对很多公司而言，低油价一直是重大利好。德国汉莎航空公司周四上调全年利润预期，因为油价下跌帮助该公司第三季度利润增加41%。将原油加工为汽油和取暖油等成品油的炼油企业今年利润也实现增长，得益于原料成本下降和稳健的需求，制造商的能源成本也有所下降。

原油价格对石油行业的影响周五将受到更密切关注，届时埃克森美孚和雪佛龙公司将公布第三季度业绩。过去一年这两家公司的利润下滑，但今年并未像壳牌和其他欧洲公司那样公布净亏损。

很多投资者也同意分析师关于明年企业将继续受到油价疲软冲击的观点。

Carmignac Portfolio Commodities Fund经理休姆表示，市场至少需要两年时间才能摆脱影响。该机构管理着5.6亿美元资产。