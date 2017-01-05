阿拉木图地铁2016年运营收入8.73亿坚戈

哈通社阿拉木图--阿拉木图地铁总公司新闻发言人阿贾尔•哈毕耶娃5日在接受哈通社记者采访时透露，阿拉木图地铁2016年运营收入为8.73亿坚戈。

哈毕耶娃说，2016年，阿拉木图地铁共计运送旅客2400万人次，每年的9月和10月为运输高峰期。去年载客量的提高主要得益于"萨吾兰"、"莫斯科"站的开通。



她说："地铁目前日载客量约为4-5万人次。节假日这一指数会降至1.7-1.8万人次。2015年共运送旅客1060万人次。自开通5年以来，运营收入已接近30亿坚戈，运送旅客4200万人次。"



阿拉木图地铁始建于1988年,由当时的苏联中央政府承担全部建设开支,后因苏联解体导致工程停工。独立后,我国一直致力于完成阿拉木图地铁项目,但由于耗资巨大,施工难度高,工程一直停滞不前。直至2003年,政府决定将阿拉木图地铁建设列入国家预算开支后,阿拉木图地铁建设得以重新启动。此后,即便在2007年全球经济危机严重的时期,地铁建设也未停止。



值得一提的是,纳扎尔巴耶夫总统亲自监督地铁建设,要求政府全力保障资金投入,这也有力地保障了阿拉木图地铁能在国家独立20周年纪念日前夕揭开神秘的面纱。



【编译：金桥】