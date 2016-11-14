2016 年全球繁荣指数公布 哈萨克斯坦位列全球第82位居独联体第二

哈通社阿斯塔纳 -- 英国智库列格坦研究所 ( Legatum Institute ) 于近日发布了2016 年全球繁荣指数。

这份涵盖全球149个国家和地区的列格坦全球繁荣指数( Legatum Prosperity Index )的最新报告发布于11月2日。



该机构的数据一直以来被公认能真正反映世界人口的生活状况和国家本身的经济表现，比较单纯以国内生产总值(GDP)作衡量更为客观和全面。



他们根据 104 个变量进行统计分析，归为 9 大指标：经济质量、商业环境、统治管理、教育、健康、安全、个人自由、社会资本和自然环境。







在这份排名当中，哈萨克斯坦根据平均指数，在149个国家当中位列全球第82位。



但在个人自由、社会活动积极性以及政权亲民度等细分选项当中，排名将为落后，跌出了前100名行列。



邻国吉尔吉斯比我国高出5位，位列第77位。



在独联体国家当中，吉尔吉斯位列第1，哈萨克斯坦位列第2。



在过去 7 年，挪威均占据榜首，而今年则产生了新的赢家--新西兰。



新西兰在社会资本和经济质量两项指标均排名第 1，商业环境和统治管理均排名第 2。



中国在该排行榜上排名第90位，而中国的香港特别行政区较之内地表现非常突出，位列第23名。



不过分析人士相信，随着哈萨克斯坦和中国发展脚步的加快，两国未来一定会在这份全球繁荣指数报告中有卓越表现。



其他独联体国家在该排行中的表现分别为：俄罗斯位列第95位、白俄罗斯列第98位、阿塞拜疆列第103位、亚美尼亚列99位、摩尔多瓦列96位、塔吉克斯坦列第100位。



乌兹别克斯坦未被列入排行榜中。





【编译：木合塔尔·木拉提】