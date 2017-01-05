2016年全球共进行航天发射85次 使用23种运载火箭

哈通社阿斯塔纳 - 根据统计，2016年，全球各国共进行了85次航天发射。

其中，中国和美国各自以22次航天发射占据首位，并列第一。



过去多年的"航天霸主"俄罗斯在2016年的火箭发射次数为17次，首次让出了第一名的宝座，屈居第三。



欧洲航天局去年共进行了11次发射，位居第四。



印度进行了7次发射，日本进行了4次发射，而以色列和朝鲜则各自进行了1次太空发射。



据悉，这总计85次航天发射中，共使用了23种不同规格的运载火箭。



在这些运载火箭当中，俄罗斯联盟号运载火箭使用频率最高，完成了14次发射。



中国的长征3号火箭、美国宇宙神5号火箭和SpaceX公司的猎鹰9号运载火箭分列第二至第四名。



在全部的85次航天发射当中，俄罗斯和中国各有一次发射失败。



对于火箭发射次数减少并首次落后于中国和美国，俄罗斯方面解释称，这是由于该国的航天战略发生了改变。



值得一提的是，俄罗斯至今共发射了3000多枚太空火箭，是美国的两倍多。但由于俄罗斯最近的经济危机，航天预算遭到削减，火箭发射次数还有可能进一步减少。



俄罗斯未来十年的航天预算仅仅只有215亿美元，相比之下，NASA在2016年的预算就达到了193亿美元。



俄罗斯航天国家集团公司总经理伊戈尔·科马罗夫在接受采访时说，2017年俄罗斯计划将发射次数翻番，1月开始从哈萨克斯坦拜科努尔航天发射场和欧洲圭亚那航天发射场执行任务。



另据报道，中国航天科技集团公司表示，2017年中国计划实施近30次航天发射任务。



【编译：木合塔尔·木拉提】