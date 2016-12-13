戈洛夫金荣获2016年度WBC最佳拳王荣誉称号

哈通社阿斯塔纳 -- 我国WBA（超级）、IBO、IBF和WBC中量级拳王根纳季•戈洛夫金12日应邀出席在美国佛罗里达州好莱坞外交官酒店举行的WBC第54年全球年会，并获得了2016年度WBC最佳拳王荣誉称号，颁奖嘉宾是美国著名拳击手马文·哈格。

随后，吉尼斯纪录官方确认戈洛夫金在自己的职业生涯36场比赛中以33场击倒方式取得获胜，击倒率高达91.6%，并正式向戈洛夫金颁发吉尼斯世界纪录证书。

GGG在自己的官方Instagram账户上晒出奖状和与吉尼斯纪录证书的合影，并对WBC表示感谢。

据悉，本次年会的主题有一个非常特殊的意义，就是举行前世界重量级拳王穆罕默德-阿里的纪念活动。阿里的夫人和阿里的女儿莱拉·阿里以及阿里家族其他成员还有穆罕默德·阿里中心的工作人员参加了本次年会。

【编译：小穆 审校：木合塔尔·木拉提】



