英国央行有望在2016年首次加息

哈通社阿斯塔纳8月7日电 据《华尔街日报》7日报道，英国央行周四暗示，仍有望在明年初开始温和上调利率，打消了有关该央行将在美国联邦储备委员会（简称：美联储）加息后迅速跟进的猜测。美联储目前正认真考虑在9月份加息。

英国央行称，在本月政策会议结束后，官员们同意维持0.5%的基准利率和3,750亿英镑（合5,850亿美元）债券购买规模不变。

英国央行同时发布了会议纪要，而不是像以往那样在公布利率决定两周后发布。会议纪要显示，上述决定并没有获得官员们的一致认可，Ian McCafferty投票支持立即加息。

会议纪要显示，McCafferty认为，央行需要加息以抑制通胀，并确保未来的加息之路平稳、循序渐进。

不过大多数委员认为并没有加息的必要。英国央行同样于周四公布的季度通胀报告显示，官员们预计，倘若加息步伐符合金融市场的预期，那么到2017年第三季度，英国的同比通胀率将回升至2%的目标水平。

金融市场预期英国央行将会在2016年上半年开始上调基准短期利率。自从2009年年初以来，英国的基准短期利率就一直在0.5%水平。

英国央行行长卡尼在新闻发布会上称，首次加息的可能时间正在接近，但首次加息的具体时间无法提前预测，将取决于经济形势，简而言之，加息时间将取决于经济数据的表现。

英国央行预测显示，官员们预计英国经济今年将增长2.8%，增速良好，这是受到了收入增长及商业投资增加的提振。同时年度通胀率料在今年余下时间维持在低位，因为大宗商品价格进一步下跌，再加上英镑强势，这令进口价格承压走低。

英国央行特别指出，英镑未来走势的不确定性尤为大，再加上英镑走势给英国通胀率带来影响的程度和持续时间，这些因素都会影响到央行未来的政策决定。

卡尼称，英镑波动幅度非常大，英镑持续升值毫无疑问已经给货币政策带来影响。