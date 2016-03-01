2016中国两会八大看点

哈通社阿斯塔纳3月1日电 备受关注的中国两会，即第十二届中华人民共和国全国及地方各级人民代表大会第四次会议和中国人民政治协商会议第十二届全国委员会第四次会议，将分别于2016年3月3和3月5在北京开幕，3月15日结束。

即将启幕的2016年中国全国两会，正值中国刚刚踏上"十三五"征程。

中国人心目中，全面建成小康社会决胜阶段开局之年举行的两会分量格外重，八大看点标志着中国目标和中国未来。

1."十三五"规划



"十三五"规划明确了中国未来5年的发展蓝图，代表委员的谈论，将能告诉世界他们贯彻落实"创新、协调、绿色、开放、共享"五大发展理念的意愿和方式。

2. 扶贫攻坚战



中国提出精准扶贫、精准脱贫的新概念，颇具开创意义。中国把聚焦点尤其放在"扶持谁、谁来扶、怎么扶"上面，这将是来自全国各地的两会代表委员、特别是基层代表委员深感需要明确的事情。

3. 供给侧改革

"着力加强供给侧结构性改革"是几个月前由中国领导人习近平首次提出的主张，中国将在这一重大创新战略指引下，进行"加法、减法一起做"的改革，进而优化中国经济结构。目前，中国各级领导者面临认识到位、主动适应、有为引领的重要任务，两会将是他们在交流讨论中深化认识、建言献策的重要平台。

4."一带一路"



习近平倡导的"一带一路"是中国外交的重点，已受到沿线60多个国家和地区的积极响应，今年将仍然是两会热议话题。当前，"一带一路"建设已见早期收获，人们期待习近平所主张的"百花齐放的大利"进一步成为现实。

5. 慈善法修改



中国民众期盼慈善法能够有助于引领、保障慈善事业健康发展，全国人大常委会两个月前已对草案进行了两次审议，一些重要修改内容引发社会高度关注。本次全国人大会议是否将进一步作出修改，成为人们关注的问题。

6. 司法体制改革

中国司法体制改革的大部分任务要在今明两年完成，中国政府非常期望提升维护国家安全和社会稳定的能力水平，让人民群众尽早享有改革"获得感"。本次会议上的"两高"（最高法院和最高检察院）报告备受期待。

7. 绿色发展

"APEC蓝""阅兵蓝"进一步调高了中国民众对绿色发展的热望，中国政府提出"统筹生产、生活、生态三大布局"，呼应了民意。两会代表委员普遍认为他们担当着推动治理雾霾、污水等环境污染问题的重任。

8. 制度反腐



中国领导人习近平在2016年新年贺词中提出"着力营造政治上的绿水青山"，近3年来的反腐败斗争正着力构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制。今年的两会会风、将是民众近距离感受、检验这种"绿水青山"的窗口。（来源：人民日报）