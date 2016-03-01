2016中国两会八大看点
即将启幕的2016年中国全国两会，正值中国刚刚踏上"十三五"征程。
中国人心目中，全面建成小康社会决胜阶段开局之年举行的两会分量格外重，八大看点标志着中国目标和中国未来。
1."十三五"规划
"十三五"规划明确了中国未来5年的发展蓝图，代表委员的谈论，将能告诉世界他们贯彻落实"创新、协调、绿色、开放、共享"五大发展理念的意愿和方式。
2. 扶贫攻坚战
中国提出精准扶贫、精准脱贫的新概念，颇具开创意义。中国把聚焦点尤其放在"扶持谁、谁来扶、怎么扶"上面，这将是来自全国各地的两会代表委员、特别是基层代表委员深感需要明确的事情。
3. 供给侧改革
"着力加强供给侧结构性改革"是几个月前由中国领导人习近平首次提出的主张，中国将在这一重大创新战略指引下，进行"加法、减法一起做"的改革，进而优化中国经济结构。目前，中国各级领导者面临认识到位、主动适应、有为引领的重要任务，两会将是他们在交流讨论中深化认识、建言献策的重要平台。
4."一带一路"
习近平倡导的"一带一路"是中国外交的重点，已受到沿线60多个国家和地区的积极响应，今年将仍然是两会热议话题。当前，"一带一路"建设已见早期收获，人们期待习近平所主张的"百花齐放的大利"进一步成为现实。
5. 慈善法修改
中国民众期盼慈善法能够有助于引领、保障慈善事业健康发展，全国人大常委会两个月前已对草案进行了两次审议，一些重要修改内容引发社会高度关注。本次全国人大会议是否将进一步作出修改，成为人们关注的问题。
6. 司法体制改革
中国司法体制改革的大部分任务要在今明两年完成，中国政府非常期望提升维护国家安全和社会稳定的能力水平，让人民群众尽早享有改革"获得感"。本次会议上的"两高"（最高法院和最高检察院）报告备受期待。
7. 绿色发展
"APEC蓝""阅兵蓝"进一步调高了中国民众对绿色发展的热望，中国政府提出"统筹生产、生活、生态三大布局"，呼应了民意。两会代表委员普遍认为他们担当着推动治理雾霾、污水等环境污染问题的重任。
8. 制度反腐
中国领导人习近平在2016年新年贺词中提出"着力营造政治上的绿水青山"，近3年来的反腐败斗争正着力构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制。今年的两会会风、将是民众近距离感受、检验这种"绿水青山"的窗口。（来源：人民日报）