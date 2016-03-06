新一代欧宝雅特获评2016“欧洲年度车”

哈通社阿斯塔纳3月6日电 据外媒消息，近日，一年一度的"欧洲年度车"评选结果在日内瓦Palexpo会展中心揭晓。新一代欧宝雅特以309票击败其余决赛对手，夺得第86届日内瓦国际车展2016年度欧洲市场最佳新车。欧宝集团首席执行官卡尔·托马斯·纽曼代表公司接受奖励，并指出这标志着欧宝的复出。

消息称，年度新车竞争激烈，来自欧洲22个国家的专家评委在初赛入围的40款车型中最终选定了7辆候选车型，并针对车辆设计、舒适度、安全性、驾驶满意度以及价格等多方面因素进行综合评选。按照规定，候选车型应是在奖项揭晓日前一年内出品的新款车，且年销量不低于5000辆，此外该款车还须在除原产国外的至少五个欧洲国家进行销售。

新一代欧宝雅特是家族第四代车型，四门掀背结构适合家庭外出，可以说是7款决赛入围车型中最接地气的一款。除夺魁的欧宝雅特外，今年入围年度新车决赛的还有沃尔沃XC90、马自达MX-5、奥迪A4、捷豹XE、斯柯达精湛和宝马7系列。

据悉，2016日内瓦国际车展将从3月3日至16日正式向公众开放。



欧宝集团首席执行官卡尔·托马斯·纽曼代表公司受奖

