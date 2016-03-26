2016年“中国十大超级豪宅”排行榜

3月22日，由世界企业家集团、世界地产研究院和《总裁》杂志联合编制的2016年"中国十大超级豪宅"排行榜在北京发布。上榜的豪宅中，北京、上海各有三家，深圳、重庆、南宁、苏州各有一家入榜。

据了解，去年中国十大豪宅的"泰禾·中国院子"、"万柳书院"、"财信·赖特与山"、"滨江凯旋门"、"绿城·苏州桃花源"五大豪宅依然在榜。但只有"泰禾·中国院子"稳居榜首，而其他四大超级豪宅被"壹公馆"、"东海国际公寓"、"汤臣一品"、"北京壹号院"等新面孔挤出前五。

这次调查对象覆盖了中国内地所有的高档别墅和公寓楼盘。通过世界企业家集团和世界地产研究院共同开发的"豪宅指数模型"LEI确立的指标和方法，以交易价格为核心指数，以地理位置、自然资源、建筑设计、人文价值、建筑材料和安全私密度等为六个强度系数进行加权分析，最后测评出前十名超级豪宅。

十大超级豪宅具体排名：



NO.1 泰禾·中国院子（北京）综合得分：98.15





NO.2 壹公馆（上海）综合得分：97.65





NO.3 东海国际公寓（深圳）综合得分：96.16





NO.4 汤臣一品（上海）综合得分：96.05





NO.5 北京壹号院（北京）综合得分：95.76





NO.6 凯旋1号（南宁）综合得分：95.18





NO.7 滨江凯旋门（上海）综合得分：94.29





NO.8 财信·赖特与山（重庆）综合得分：92.88





NO.9 万柳书院（北京）综合得分：91.26





NO.10 绿城·苏州桃花源（苏州）综合得分：90.82