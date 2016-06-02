里约2016：国际奥委会公布反禁药新措施

哈通社阿斯塔纳6月2日电 据BBC消息，里约奥运会前，国际奥委会（IOC）将重点对俄罗斯、墨西哥和肯尼亚等国的运动员进行兴奋剂测试。

国际奥委会的执行委员会在周三（6月1日）决定，对那些被认为是未遵循世界反兴奋剂机构（World Anti-Doping Agency，简称WADA）规定的国家采取额外措施。

执委会表示："我们正采取进一步的决策行动，保护2016年奥林匹克运动会中清白的运动员。"

国际奥委会在奥运会前的兴奋剂检测项目预算已经增加了一倍。

同一天，执委员官员还正式通过提交推荐方案，提议将棒垒球等五个项目列入2020年东京奥运会比赛项目。

委员会此前确认，在2008年奥运会当中采集的454份药检样本经过了重新测试，在新发现一系列未能通过测试的样本后，有六个项目的31名运动员可能会被禁止参加里约奥运会。奥委会因此而进一步加强反兴奋剂措施。

此前，2012年伦敦奥运会当中也有23名运动员未能通过兴奋剂重测。



俄罗斯被指涉嫌由政府组织的系统性使用禁药，该国的田径运动员目前正被禁止参加国际比赛。国际奥委会执行委员达成共识的计划有五个要点：

1. 奥运会前的药检项目

国际奥委会表示，其药检项目是建立在各国奥委会以及各国反兴奋剂机构已在深入进行的反禁药措施基础上的。

除了针对未遵循反兴奋剂规定的国家，比如肯尼亚、俄罗斯和墨西哥之外，另一个额外的焦点将会放在被WADA认为是受影响最大的那些体育项目上。

2. 重测项目

在国际奥委会的纪检部门之下，各国奥委会正力求尽快作出相关决定，包括将所有有问题的运动员排除在里约奥运会之外。

3. 与利益相关方会面

奥林匹克的利益相关方将会在六月举行会议，协调各国奥委会所采取的措施。各国奥委会是最选评估运动员是否有资格参加奥运会的机构。

4. 扩大重测项目

对于2008年北京奥委会和2012年伦敦奥运会的药检重测项目还会再扩大。国际奥委会将会和世界反兴奋剂机构一起，对两届奥运会的奖牌获得者进行重点测试。

5. 奥林匹克峰会

奥林匹克峰会将会在10月举行，届时将评估和复核里约奥运会的反兴奋剂项目和措施。

国际奥委会还会继续推动独立于体育组织机构之外的药检测试，并赶



俄罗斯在11月被禁止参加田径国际赛事



在2018年平昌冬奥会之前启动独立程序。

强硬言辞

国际奥委会执行委员会在声明还表示："IOC已经制定了零容忍政策，对抗兴奋剂是头等大事。"

"国际奥委会将毫不犹豫地采取可能的措施惩罚任何使用或提供兴奋剂或者相关方式的人，包括官员、教练和运动员随行团中的其他人。"

俄罗斯：命运未决

体育组织高层官员还将于6月21日在瑞士洛桑举行会议，决定俄罗斯田径运动员能否参加里约奥运会。

该会议进行前几天，国际田联（IAAF）会决定俄罗斯的禁赛处罚是继续还是结束。

去年11月，世界反兴奋剂机构的报告指俄罗斯存在系统性禁药使用问题，并且俄罗斯政府的支持和包庇，国际田联因此暂停所有俄罗斯田径选手的国际赛事资格。

一些官员反对全面禁止俄罗斯参赛，认为这会令个别清白的运动员蒙冤，另一些人则表示，俄罗斯政府支持使用禁药的问题，已经足以将该国逐出里约奥运。

国际奥委会表示，6月下旬的会议将会作出决定，如何区分俄罗斯整体和个别运动员的责任。