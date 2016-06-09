2016年世界和平指数：恐怖袭击创历史新高

哈通社阿斯塔纳6月9日电 据美国媒体消息，由23项指标组成的2016年世界和平指数显示，中东地区暴力在去年增加，然而世界其他地方明显变得更加安全。2015年暴力造成的经济损失达13.6万亿美元，占世界生产总值的13.3%。 因冲突造成的死亡创25年来新高；恐怖分子袭击创历史最高水平；背井离乡的难民人数比二战以来任何时期都多。

好消息是，军事开支下降10%。

冰岛是地球上最和平的国家。即使欧洲部分国家也卷入了中东的冲突，并遭受恐怖分子袭击，欧洲仍是最和平的大洲。

美国在163个最和平国家中位列第103位。而世界上仅有10个国家完全没有卷入任何冲突。

中国在全球和平指数排名中位列第120位，和平状况处于中间水平。中国因南中国海问题与其他国家关系紧张。

经济与和平研究所注意到一个明显趋势，即相对和平的国家变得更加安全，而不和平的国家变得更加糟糕。

经济与和平研究所创始人奇拉拉先生说，和平国家在使用所谓"积极和平"的方式来保持和谐社会的状态。构成"积极和平"的因素包括"对他人权利的接受"、"底层次的腐败"、"信息的自由流动"和一个"运行良好的政府"等因素。

英国脱离欧盟与否也将影响英国和平状态。

目前有12万联合国维和部队在世界范围内16场行动中执行任务。