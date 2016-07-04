贝布特•伊斯特巴耶夫荣获2016年度“哈萨克之虎”哈萨克式摔跤冠军

哈通社阿斯塔纳7月4日电 2016年度"哈萨克斯坦之虎"哈萨克式摔跤大赛于7月3日在阿斯塔纳萨热阿尔卡体育馆拉开帷幕，从全国各地脱颖而出的34位选手为冠军奖杯展开争夺。

经过几轮的激烈奋战，贝布特•伊斯特巴耶夫、朱马纳扎尔•叶尔苏勒塔诺夫、达吴列特汗•加克沃夫和阿伊波勒•阿伊特别克成功进入四强。



最终，冠军争夺战在江布尔州选手贝布特•伊斯特巴耶夫和南哈州选手朱马纳扎尔•叶尔苏勒塔诺夫之间展开。



经过约两分钟的较量，贝布特•伊斯特巴耶夫干净利落的将对手摔倒在地，成功蝉联"哈萨克之虎"哈萨克式摔跤比赛冠军。



贝布特•伊斯特巴耶夫获得2016"哈萨克之虎"称号和金腰带，2500万坚戈奖金和位居阿斯塔纳市区的一套住房。朱马纳扎尔•叶尔苏勒塔诺夫获得银腰带和550万坚戈奖金和一辆轿车，而第三名达吴列特汗•加克沃夫则获得铜腰带和280万坚戈奖金。



据悉，这是贝布特•伊斯特巴耶夫在第六次举办的"哈萨克之虎"哈萨克式摔跤比赛中第三次获得冠军，并第四次闯入决赛圈。（编译：木合塔尔·哈力木拉吾勒）









2016年度"哈萨克之虎"哈萨克式摔跤冠军贝布特•伊斯特巴耶夫





2016年度"哈萨克之虎"哈萨克式摔跤第二名朱马纳扎尔•叶尔苏勒塔诺夫





2016年度"哈萨克之虎"哈萨克式摔跤第三名达吴列特汗•加克沃夫











