“2016丝绸之路”汽车拉力赛在莫斯科发车

哈通社阿斯塔纳7月9日电 据中新网消息，伴随着观众一阵阵欢呼声，一辆辆贴满了赞助商标的越野车从莫斯科红场出发，一路向东，驶向北京。

7月8日，"2016丝绸之路"汽车拉力赛在莫斯科红场发车。来自中国、俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦等国家的超过120辆汽车参加本次比赛。



尽管发车时，莫斯科天空下起了阵雨，但这并未影响选手们的参赛热情。在发车现场，选手们或互相拥抱握手、或向观众挥手致意，精神显得十分饱满。



根据赛程安排，参赛选手需要在两个多星期时间里穿过俄罗斯、哈萨克斯坦和中国，最终抵达终点站北京。整个赛程超过1万公里，其中4000多公里是人迹罕至的沙漠、山脉、草原等特殊地形。



此外，参赛者一路上还要承受巨大的海拔和温差变化。

多变的环境和未知的困难反而使选手更加兴奋。一位来自白俄罗斯的参赛选手告诉记者，比赛的魅力在于不确定性，"参赛选手们喜欢这种感觉"。

俄罗斯体育部副部长纳戈尔内赫当天表示，由于比赛路线包括了其他比赛所没有的自然风景、区域和路面，因此"丝绸之路"拉力赛具备成为世界著名赛事的潜力。

丝绸之路国际汽车拉力赛创办于2009年，当年的比赛途经俄罗斯、哈萨克斯坦和土库曼斯坦。今年在中国的支持与参与下，"2016丝绸之路"拉力赛将首次横穿欧亚大陆。

"丝绸之路"汽车拉力赛主席恰金认为，由于拉力赛部分赛段首次在中国境内举行，因此这项赛事将成为全球关注的焦点。

近年来，随着中俄关系的不断升温，两国人文领域交流合作也越来越密切。本次丝绸之路拉力赛是由中国和俄罗斯联合举办的重要国际级赛事，将对推动中俄两国以及上合组织和"一带一路"体育合作产生积极作用。