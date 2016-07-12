2016丝绸之路拉力赛：参赛车队将于今晚抵达阿斯塔纳

哈通社阿斯塔纳7月12日电 昨日，2016丝绸之路拉力赛第三赛段中，我国越野车车手获得了第六名。

车手阿依登•热赫姆巴耶夫在脸书账号上写到："在第三赛段（乌法--库斯塔奈），我们获得了第六名。明天我们将向阿斯塔纳出发，路程750公里。希望看到我们的车迷们，明天20：30分在阿斯塔纳巴伊铁列克观景塔前见。"



据悉，7月8日，"2016丝绸之路"汽车拉力赛在莫斯科红场发车。来自中国、俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦等国家的超过120辆汽车参加本次比赛。



拉力赛全程1.8万公里，赛程超过最著名的达喀尔拉力赛（9300公里）。参赛选手应在16天内完成全程比赛。



比赛共分15个赛段，其中4个赛段位于哈萨克斯坦境内（约3千多公里）。



2016丝绸之路拉力赛哈萨克斯坦比赛阶段日程：



7月11日，第三赛段：乌法--库斯塔奈；



7月12日，第四赛段：库斯塔奈--阿斯塔纳；



7月13日，第五赛段：阿斯塔纳--巴尔喀什；



7月14日，第六赛段：巴尔喀什--阿拉木图；



7月15日--休息日。



7月16日，第七赛段：阿拉木图--博尔塔拉。（编译：木合塔尔·哈力木拉吾勒）