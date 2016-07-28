中国社科院发布《中亚黄皮书：中亚国家发展报告（2016）》

哈通社阿斯塔纳7月28日电 由中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所、中国社会科学院"一带一路"研究中心、中信改革发展研究基金会和社会科学文献出版社共同出版 的《中亚黄皮书：中亚国家发展报告（2016）》于日前正式公布。

黄皮书认为，中亚国家21世纪以来保持了10余年的高速增长阶段正在发生转折，多数国家越来越与世界经济同步，步入低增长的调整时期。

黄皮书认为，中亚国家平安顺利地跨过了2015年这一关键门槛，今后将持续政治局势的平稳态势。

经济方面，黄皮书指出，展望未来，中亚国家经济形势开始出现新的分化。



由于世界油气价格大跌等因素影响，哈萨克斯坦经济将延续始于2014年的低速增长态势，前景不容乐观；



乌兹别克斯坦因为相对较为自足的经济环境和较为健全的产业分工体系和多年布局，将持续稳健增长的态势；



尽管土库曼斯坦开始步入个位数的相对低速增长阶段，其增速依然延续在世界经济增速排行榜上一直处于的领先地位；



吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦经济自足性不够，仍旧会以依靠外来援助和贷款为主，前景堪忧。



中亚国家21世纪以来保持了10余年的高速增长阶段正在发生转折，多数国家越来越与世界经济同步，步入低增长的调整时期。



中亚国家越来越深刻地认识到开展国际合作共度时艰的重要性，更多地选择多元化的合作伙伴、自主的发展路径等发展道路，并越来越积极地融入中国的"一带一路"建设中，进入与中国务实合作的新阶段。



黄皮书称，随着中亚国家经济进入低增长阶段，与周边国家的联系将越来越紧密，但各国经济提振尚需时日。



此外，随着与中亚国家能源合作的深入，中国也面临协调平衡不同国家之间利益和矛盾的局面。



“在哪些国家间建立、建立何种功能的多边协调机制，这也是需要深入研究的问题。”黄皮书这样描述。



同时，黄皮书还表示，中国在中亚地区的能源合作，由于不涉及与俄罗斯的合作，且作为重要资源国的土库曼斯坦并非上合组织成员国，因此多边协调机制宜在中国与中亚五国之间探讨建立，主要在能源信息共享、政策沟通、事故应急处理、争端解决等方面建立协调沟通机制。 （编辑：木合塔尔·木拉提）