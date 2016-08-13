2016里约奥运会：哈萨克斯坦代表队第八个比赛日赛程

哈通社阿斯塔纳8月13日电 哈萨克斯坦代表队13日比赛日程如下：

田径项目



18时40分钟，伊琳娜•艾克托娃和奥尔加•雷帕科娃，女子三级跳远预赛。



（决赛将于15日5时55分进行）



20时42分，叶琳娜•梅黑娜，女子400米短跑预赛（第七组）。



20时49分，阿纳斯塔西娅•库迪诺娃，女子400米短跑（第八组）。





蹦床项目



23时01分，皮拉曼马德•阿利耶夫，男子蹦床资格赛。



（决赛将于14日上午12时42分进行）





拳击项目



20时，沃勒加斯•赛特巴耶夫，男子蝇量级52公斤级32强（对手为波多黎各拳手杰威尔•辛特隆）。



3时30分，达尼尔•叶琉斯诺夫，男子沉量级69公斤级第三轮（对手为委内瑞拉拳手加布里埃尔•梅斯特•佩雷斯）。



14日3时45分，瓦西里•列维特，男子重量级91公斤级半决赛（对手为古巴拳手埃利斯兰迪•萨文•科蒂亚）。



14日，4时45分，伊万•德奇科，男子超重量级91公斤以上级第二轮（对手为阿塞拜疆拳手玛格莫达索•梅吉多夫）。





以上均为阿斯塔纳时间（UTC/GMT +6 小时）



编辑：小穆