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    08:07, 17 八月份 2016 | GMT +6

    2016里约奥运会：哈萨克斯坦代表队第十二个比赛日赛程

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    哈通社阿斯塔纳8月17日电 哈萨克斯坦代表队17日比赛日程如下：

    皮划艇静水

    18时06分，叶夫根尼•阿列克谢耶夫和阿列克谢•迭尔艮诺夫，男子1000米双人皮艇预赛（第二组）。

    18时30分，提穆尔•海达尔沃夫，男子200米单人划艇预赛（第三组）。

    18时44分，安德烈•罗高寿和谢尔盖•塔卡尼次基，男子200米双人皮艇预赛（第一组）。

    18时58分，卓雅•阿南琴科，女子500米单人皮艇预赛（第一组）。


    摔跤项目

    19时16分，耶勒米拉•斯孜德克沃娃，女子自由式69公斤级16强（对手为娜塔莉亚•沃罗毕娃）。

    19时16分，朱丽德兹•耶什伊莫娃，女子自由式48公斤级16强（对手为登坂绘莉）。


    田径项目

    20时02分，玛格丽塔∙姆卡舍娃，女子800米预赛（第二组）。


    跆拳道项目

    21时30分时，阿依努尔•耶斯别尔艮诺娃，跆拳道女子49公斤级16强（对手为克罗地亚选手露西亚•扎尼诺维奇）。


    拳击项目

    23时45分，达丽哈•沙克伊莫娃，女子中量级75公斤级8强（对手为摩洛哥拳手卡蒂莎•马尔迪）。

    18日1时30分，达尼尔•叶琉斯诺夫，男子沉量级69公斤级决赛（对手为乌兹别克斯坦拳手谢克兰•伊索夫）。


    以上均为阿斯塔纳时间（UTC/GMT +6 小时）

    编辑：小穆

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 奥运会 议会选举2016 黄金储备
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