2016里约奥运会：哈萨克斯坦代表队第十二个比赛日赛程

哈通社阿斯塔纳8月17日电 哈萨克斯坦代表队17日比赛日程如下：

皮划艇静水



18时06分，叶夫根尼•阿列克谢耶夫和阿列克谢•迭尔艮诺夫，男子1000米双人皮艇预赛（第二组）。



18时30分，提穆尔•海达尔沃夫，男子200米单人划艇预赛（第三组）。



18时44分，安德烈•罗高寿和谢尔盖•塔卡尼次基，男子200米双人皮艇预赛（第一组）。



18时58分，卓雅•阿南琴科，女子500米单人皮艇预赛（第一组）。





摔跤项目



19时16分，耶勒米拉•斯孜德克沃娃，女子自由式69公斤级16强（对手为娜塔莉亚•沃罗毕娃）。



19时16分，朱丽德兹•耶什伊莫娃，女子自由式48公斤级16强（对手为登坂绘莉）。





田径项目



20时02分，玛格丽塔∙姆卡舍娃，女子800米预赛（第二组）。





跆拳道项目



21时30分时，阿依努尔•耶斯别尔艮诺娃，跆拳道女子49公斤级16强（对手为克罗地亚选手露西亚•扎尼诺维奇）。





拳击项目



23时45分，达丽哈•沙克伊莫娃，女子中量级75公斤级8强（对手为摩洛哥拳手卡蒂莎•马尔迪）。



18日1时30分，达尼尔•叶琉斯诺夫，男子沉量级69公斤级决赛（对手为乌兹别克斯坦拳手谢克兰•伊索夫）。





以上均为阿斯塔纳时间（UTC/GMT +6 小时）

编辑：小穆