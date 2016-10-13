哈通社阿斯塔纳10月13日电 据国家安全委员会新闻处消息，上合组织成员国"团结-2016"联合边防行动日前在我国境内启动。

行动首日，我国边检机关共拘捕75名涉嫌触犯入境法规的入境人员，查获并收缴包括毒品在内的多种违法品。



据悉，这批被捕人员中，包括来自亚美尼亚、白俄罗斯、格鲁吉亚、土耳其、乌克兰、韩国和南非等国的公民。



与此同时，联合行动期间，另有66人因在边境地区的其他违法行为被捕。这些人中，包括3名以色列公民、3名中国公民、3名哈萨克斯坦公民、17名吉尔吉斯公民、5名俄罗斯公民和35名乌兹别克斯坦公民。



"团结-2016"联合边防旨在打击边境地区违法犯罪活动、保障上合组织成员国边境安全。



今年4月8日，由哈萨克斯坦主持的上合组织地区反恐怖机构理事会第28次会议在乌兹别克斯坦首都塔什干召开。



会上，哈萨克斯坦、中国、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和俄罗斯六国作出决定，于今年在哈萨克斯坦境内举行"团结－2016"边防联合行动，所有上合组织国家均派遣专家和边防部门、机构的相关人员参加。



上合组织成立于2001年6月，常设机构有秘书处和地区反恐怖机构。秘书处设在中国北京，地区反恐怖机构设在乌兹别克斯坦首都塔什干。（编译：木合塔尔·木拉提）