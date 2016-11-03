“额尔齐斯投资-2016”国际论坛在巴甫洛达尔举行

哈通社巴甫洛达尔 -- 据pavlodarnews.kz网站消息，"额尔齐斯投资-2016"国际论坛2日在巴甫洛达尔国立大学举行。

巴甫洛达尔各企业界代表同投资者就经贸、科技、文化等领域签署总值为3190亿坚戈（约63.79亿人民币）的35份投资协定。



据悉，中国、俄罗斯、白俄罗斯、波兰、西班牙、法国以及芬兰等7个国家以及我国的800余企业界代表出席论坛，并就青年创业、区域经济的发展、 公私合作伙伴关系以及运输和物流商机问题进行讨论。



东哈州州长达尼亚勒•阿赫梅托夫说："我非常庆幸来自各国、拥有超过25 年丰富经验的投资者能来参加本届论坛。我相信在独立日前夕举行的本届活动，定能为国内外企业建立互惠互利的合作关系提供新的动力，进一步促进跨区域的文化和经济合作。我怀着极大的喜悦观赏了各企业界代表展示的创新项目，尤其是科学和工业领域的项目更是振奋人心。"



据悉，巴甫洛达尔每年都会举办投资论坛，2014年曾签署总值388亿坚戈（约7.75亿人民币），2015年签署总值5098亿坚戈（约101.91亿人民币）的投资协定。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】