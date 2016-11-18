我国企业界代表出席2016北京世界食品博览会

哈通社阿斯塔纳 -- 据24.kz网站消息，2016北京世界食品博览会18日在中国首都北京落下帷幕。

我国阿克莫拉州、巴甫洛达尔州、塔拉兹市以及南哈州企业界代表出席了该活动，并展示了KazMeat和Halal Kazakhstan品牌的国产肉制品，其中包括牛肉、火鸡肉以及香肠等食品。



活动期间，有30余中方企业对南哈州清真食品表达了浓厚的兴趣并表示，希望同哈萨克斯坦合作生产肉类食品。



火鸡肉生产公司代表迪纳拉•图特克什巴耶娃说："我们通过本次活动找到了许多新的合作伙伴。本公司生产的火鸡肉食品属于纯天然食品，因此有理由相信会获得中国消费者的青睐。"



KAZNEX INVEST出口和投资股份公司代表扎烈勒∙波拉托夫说："我们与中方企业进行了许多会谈，中方对我国肉类食品表示出浓厚的兴趣，甚至希望立刻购买这些食品，因为这些食品均是纯天然绿色食品。"



2016北京世界食品博览会（ANUFOOD CHINA）于11月16日至18日在中国国际展览中心举行。来自36个国家的700多家参展商展示了各自的品牌产品，进一步促进世界食品行业的发展。



本届食品博览会按展品类型共分为14个展区，包括乳制品展区、食品服务展区、肉类展区、海鲜展区、进口啤酒展区、即食产品展区等。会场中设有主题餐厅，并举办了行业论坛和买家派对等丰富多样的活动。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】