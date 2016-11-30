"哈萨克斯坦小姐2016"决赛圈入围佳丽名单公布

哈通社阿斯塔纳 -- 哈萨克斯坦小姐2016选美大赛主办方30日公布了本届大赛入围决赛圈的佳丽名单。

在经过了多轮竞争之后，全国各地选出的22名佳丽和3名"instagram小姐"入围最终的决赛圈。

这些佳丽的年龄均在16-24岁之间。

本届大赛决赛将于2016年12月10日举办，入围决赛的选手将在接下来的10天内为决赛做准备，并参与各项社会和体育活动。

评委团将从25位佳丽中选出5名最终获胜者，之后比赛将进入网络和短信投票环节。

据悉，"哈萨克斯坦小姐2016"选美大赛将于12月10日在阿斯塔纳和平和谐宫（金字塔）举办。

今年的哈萨克斯坦小姐还将代表哈萨克斯坦参加"环球小姐"和"世界小姐"选美大赛。



以下为入围本届哈萨克斯坦小姐选美大赛的选手名单：



卡米拉·阿斯洛娃，“阿拉木图小姐”，18岁



古丽詹·达吾列托娃，阿拉木图，19岁



达丽达·纳吾肯诺娃，阿拉木图，24岁



叶勒娜孜•努尔塞依托娃，阿斯塔纳小姐，18岁



叶卡捷琳娜，阿斯塔纳，19岁



別佳伊姆·卓拉别科娃，阿斯塔纳，21岁



玛丽亚·皮亚蹄娜，"卡拉干达小姐"，17岁



阿依古丽·努尔曼诺娃，库斯塔奈，19岁



叶卡捷琳娜·兹干诺娃， "彼得罗巴甫尔小姐"，24岁



达纳拉·别克穆尔扎耶娃，"塞米小姐"，16岁



阿纳斯塔西娅·吾索勒切娃，"乌斯卡曼小姐"，18岁



阿依努尔·沙伊玛尔丹诺娃，"乌拉尔小姐"， 18岁



克里斯蒂安·什丽米尔，"库斯塔奈小姐"，17岁



阿依扎特·阔扎巴耶娃，"巴甫洛达尔小姐"，21岁



古丽巴努·阿兹穆罕诺娃，"克孜勒奥尔达小姐"，18岁



扎丽娜·扎基杜丽娜，"突厥斯坦小姐"，20岁



别尔泰·肯巴特，"塔拉兹小姐"，21岁



托合江·别科基科特，"奇姆肯特小姐"，20岁



阿露娜·萨哈特别科娃，"塔尔迪库尔干小姐"，16岁



达尼亚·库拉尔汗诺娃，"阿克托别小姐"，17岁



阿克库姆斯·耶列梅索娃，"阿特劳小姐"，21岁



巴勒克亚·萨扎恩诺娃，"阿克套小姐"，18岁



阿依曼·娜兹嗯哈利耶娃，"Instagram小姐"，18岁



萨恩蒂娜·比斯恩，"Instagram小姐"，20岁



加兹拉·卡勒巴耶娃，"Instagram小姐"，21岁



【编译：小穆】