从国际空间站欣赏2016年的地球

哈通社阿斯塔纳 -- 据英国《每日邮报》12月29日公布，2016年在国际空间站里拍摄的地球照片，无论是山川还是河流，亦或是宇宙中的地球全貌，所有的一切都会让你感到叹为观止。

图为2月份时，宇航员们拍摄的富士山照片。





图为3月份时，宇航员们在国际空间里拍摄的阿尔及利亚Illizi的图片，照片中橘黄色让人感觉充满了活力。





图为5月份拍摄的俄勒冈Crater湖美景，据了解这个湖大约是7700年前形成的，其深度大约是2148英尺（约655米）。





图为8月份时在太空中拍摄的地球美景，据了解，当时北大西洋上空正被一个巨大的漩涡云团覆盖。





图为12月份时，宇航员在国际空间里拍摄的巴西照片，蜿蜒的河流以及壮阔的陆地让人叹为观止。





这张照片看起来就像是一个巨大的贝壳一样，据了解，这幅照片时国际空间站的宇航员在12月时拍摄的非洲毛里塔尼亚景观。





这个令人震惊的图片是宇航员在国际空间站中拍摄的贝齐布卡河，错综复杂的河流看起来就像是一棵大树的根部。





图为12月份拍摄的也门地貌，整个图片看起来就像是一块巨大的树叶经脉。





【编辑：小穆】