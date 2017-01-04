中国发布反腐倡廉蓝皮书：2016年正风反腐向纵深发展

哈通社阿斯塔纳--据中新社报道，中国第六部《反腐倡廉蓝皮书》（简称"蓝皮书"）今天（4日）在北京发布。该蓝皮书指出，2016年全面从严治党深入推进，正风反腐的力度丝毫不减，制度"笼子"越扎越紧。

中新社指此次蓝皮书由中国社会科学院科研局、中国社会科学院中国廉政研究中心、社会科学文献出版社联合发布。中国社会科学院中国廉政研究中心课题组对东、中、西部八个省区组织的反腐倡廉成效问卷调查显示，超九成官员和超七成城乡居民对党风廉政建设和反腐败斗争"有信心"和"比较有信心"，比2012年分别提高9.9%和10.2%。



蓝皮书指出，2016年惩处腐败力度不减、节奏不变，监督力量得到进一步发挥，深化改革强化对公共权力的约束，规范公共资金资产资源的管理，深化党员干部作风建设与道德诚信管理，尤其在惩处腐败方面紧抓不放、利剑高悬。具体表现在以下几方面。



"打虎"步伐依然铿锵有力。1月到9月，处分省部级官员67人。截至目前，31个省区市均有"老虎"落马，司法、环保、安监、国企等多个领域均有中管官员被查处，反腐败不做"选择题"，充分显示了中央有腐必惩、有贪必肃的坚定决心。



涤荡"四风"寸土不让。2016年1至8月，处分26609人，占四年总数的30%，已超过2013年、2014年全年总数。



严肃查处"基层贪腐"。据不完全统计，2016年上半年，纪检监察机关共查处扶贫领域不正之风和腐败问题5292个，给予党纪政纪处分5737人，以严明的纪律为打赢脱贫攻坚战提供保障。



"第二战场"战果卓著。据统计，2014年1月至2016年11月，中国从70余个国家和地区追回外逃人员2442人，追回赃款85.4亿元人民币。