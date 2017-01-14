媒体盘点2016年度最重要的太空照片

哈通社阿斯塔纳 -- 过去的2016年人类探索太空成就斐然。"卡西尼"、"朱诺"、"好奇"号这些太空探测器继续深空之旅，到访土星、木星和其它天体，为地球居民带来了其它天体大量神秘而珍贵的影像资料。俄"连塔"新闻社近日回顾了2016年度最重要太空照片，同时也盘点了人类过去一年在外太空探索方面取得的重大进展。

哈勃望远镜拍摄的炫丽银河系照片。这里是银河系中规模最大、最密集的天体集群。









"卡西尼"号太空探测器拍摄的土卫六"泰坦"红外线照片。土卫六（左下）的个头比地球小，比月亮大。它是太阳系里除地球以外，唯一表面拥有液体海洋的星球。









土卫六"泰坦"上的米斯林山脉，这里也是土星最高的地点，高度达到了3.3公里。照片由"卡西尼"太空探测器拍摄。









2016年8月27日，美国宇航局小行星"朱诺"拍摄到的木星南极炫丽极光。图像由两幅延时照片拼接而成。









哈勃望远镜记录了45亿岁332P池谷村上彗星接近太阳系时解体全过程。大量细小碎屑延伸近5000公里。照片左侧彗核清晰可见，其直径约为500米。









冥王星冰原东南角照片，冰原与Krun Macula高山接壤。照片由美国宇航局"新地平线"太空探测器拍摄。









哈勃望远望拍摄到的蟹状星云。蟹状星云中心区域是原始恒星的内核，目前是一颗中子星。这颗中子星质量与太阳相近，但却压缩成一个球体，直径仅有数万米。通常情况下，中子星以惊人的速度快速旋转，蟹状星云中心的中子星也不例外，其旋转速度大约是每秒30次。









土星巨大六边形喷射流，对这一神秘气旋现象尚无准确的科学解释。照片由"卡西尼"太空探测器摄于2016年12月2日。









哈勃望远镜拍摄到的鸟神星卫星MK2。卫星的直径约为160公里。这两个天体都位于太阳系边缘。









美国宇航局"好奇号"探测器拍摄到的火星表面"鸡蛋岩石"（Egg Rock）照片。









"卡西尼"太空探测器拍摄的土卫二北极地区照片。巨大的地表裂缝清晰可见。















哈勃望远镜拍摄到的海王星照片。照片显示，海王星大气层中有一个"暗色斑点"，并且它的附近存在明亮的气体伴云。









"朱诺"号太空探测器拍摄的历史上首张木星北极照片。照片中可以看到木星巨大奇艳的极光以及变幻莫测的云层，与之前对木星的印象大相径庭。









欧洲太空总署"罗塞塔"号探测器拍摄的楚留莫夫－格拉希门克（Churyumov-Gerasimenko）彗星最后一张照片。当时，探测器距离彗星表面仅20米。











2016年5月12日哈勃望远镜拍摄的火星照片。当时火星距离地球约8000万公里。展示了火星表面的不少细节特性。





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