中国商务部：2016年中国对外投资较快增长

哈通社阿斯塔纳 —— 据中国《人民日报》消息，根据中国商务部发布的最新数据，2017年1月，中国境内投资者共对全球108个国家和地区的983家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资532.7亿元人民币（77.3亿美元）。

与2016年同期相比，中国对外投资整体上仍增长较快，投资结构更加优化，实体经济和新兴产业对外投资明显增多，制造业和信息服务业投资比重均有所上升。



今年1月的对外投资合作中，实体经济和新兴产业投资仍受到重点关注，其中制造业投资同比增长79.4%，信息传输、软件和信息技术服务业投资同比增长33.1%，占对外投资总额的比重从2016年同期的13.4%和5.6%分别上升至37.5%和11.5%。



1月数据同时显示，中国对外承包工程大项目的发展势头良好。该月中国新签合同额在5000万美元以上的项目达50个，合计金额94.6亿美元，占新签合同总额的79%。



自中国国家主席习近平2013年提出"一带一路"建设倡议以来，目前已有100多个国家和国际组织积极响应支持，40多个国家和国际组织同中国签署了合作协议。中国商务部部长高虎城2月21日对媒体介绍说，在国际市场需求持续低迷的情况下，2016年中国与"一带一路"沿线国家进出口总额为6.3万亿元人民币（约合9142亿美元），同比增长0.6%。在沿线国家新签对外承包工程合同额1260亿美元，增长36%。2017年1月，中国对"一带一路"沿线国家投资活跃，其中非金融类直接投资占对外投资总额的10.6%，比2016年全年占比上升2.1个百分点。目前，中国企业已在"一带一路"沿线20多个国家建设了56个经贸合作区，累计投资超过185亿美元，为东道国创造了近11亿美元的税收和18万个就业岗位。



据高虎城介绍，今年5月，中国将在北京举行"一带一路"国际合作高峰论坛，这是中国首次以"一带一路"为主题举办的最高规格的国际论坛。观察人士认为，"一带一路"已成为中国参与全球经济治理的重要平台和载体，未来产业合作的空间会持续增大。