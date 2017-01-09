2017年1-9月我国新车交易量达3.2万

哈通社/阿斯塔纳/10月16日 -- 据哈萨克斯坦汽车工业联盟（KazAutoProm）日前公布的数据显示，1-9月，全国销量居首的汽车品牌为丰田（Toyota）。

据统计，2017年1-9月，我国新车交易量达32181辆，较去年增长2.9倍。新车交易额达7.85亿美元，同比增长36.2%。

数据显示，全国共有10650（33.1%）买家购买了国产新车。

销量居前5位的汽车品牌分别是丰田（Toyota，6839辆）、拉达（Lada，5691辆）、拉沃（Ravon，2846辆）、现代（Hyundai，2291辆）、雷诺（Renault，1933辆）。

按轿车型号，销量排名前5位的分别是丰田凯美瑞（Toyota Camry，2596辆）、拉达 4x4越野车（1874辆）、拉沃Nexia（1588辆）、拉达 Granta（1236辆）和丰田 Rav4（1132辆）。

从城市购买力看，阿拉木图排名第一，销售8017辆，其他依次为阿斯塔纳（6115辆）、奇姆肯特（2171辆）、阿特劳（2148辆）、库斯塔奈（1979辆）、卡拉干达（1798辆）、乌斯卡曼（1642辆）、乌拉尔（1594辆）、阿克套（1243辆）和阿克托别（1211辆）。

【编译：冰山 编辑：小穆】