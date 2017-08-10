阿斯塔纳2017世博会职业自行车环城赛将于12日在首都举行

哈通社/阿斯塔纳/8月10日 -阿斯塔纳2017世博会框架下的公路职业自行车环赛--AstanaEXPO 2017 InternationalCriterium，将于8月12日鸣笛开赛。

据阿斯塔纳世博会官网消息，将有15支职业自行车队和5支国家自行车队参加这一赛事。



参赛的知名自行车队包括世界顶级的"阿斯塔纳车队"、"天空车队"和"Movistar车队"等。届时，首都市民将一睹法比奥•阿鲁（阿斯塔纳车队）、弗鲁姆（天空车队）、米克尔•兰达（天空车队）等多位国际知名车手的英姿。



本次赛事还邀请了一支中国车队--科一LOOK洲际自行车队参赛。







值得一提的是，科一LOOK洲际自行车队中有5名车手此前曾在阿斯塔纳车队效力。



环城赛将于8月12日阿斯塔纳时间13:00时开始，起点位于2017阿斯塔纳世博会主场馆区，终点则设置在位于市中心区域的"生命之树"--巴伊铁列克观景塔。赛程路线环市区道路设置，各车队将环城约30-35圈，预计全程约1.5小时。



Eurosport2和Kazsport两家电视频道将对此次赛事进行现场直播。



【编译：木合塔尔·木拉提】